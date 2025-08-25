Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais a sua mais recente descoberta a sul do país: a Praia Verde, no Algarve. Hospedada no @verdelagoresort, a apresentadora descreveu o local como “um paraíso a sul, na praia mais incrível do Algarve”, quase na fronteira com Espanha.
Na publicação feita no Instagram, a apresentadora do «Dois às 10», destacou o espaço como tranquilo, ideal para famílias e crianças, os passadiços perfeitos para caminhadas e uma praia extensa com água quente e limpa. “Difícil é sair daqui”, confessou.
A apresentadora contou ainda que conheceu o espaço através da amiga e vizinha de fim de semana, a atriz Catarina Gouveia, que lhe garantiu que iria sentir a paz do local. “E senti. Também porque os que aqui trabalham são genuinamente amáveis”, acrescentou, deixando agradecimentos à equipa do hotel.
Encantada com a experiência, Cristina Ferreira não escondeu a vontade de regressar e concluiu: “Portugal é incrível. E a Praia Verde é o paraíso.”
Percorra a galeria acima que preparámos para si e veja esta praia encantadora que merece uma visita.