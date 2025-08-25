Facebook Instagram
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"

Cristina Ferreira rendeu-se a uma praia no Algarve, que descreveu como “a praia mais incrível” e “um verdadeiro paraíso a sul”. Veja onde fica

IOL
Ontem às 10:59
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais a sua mais recente descoberta a sul do país: a Praia Verde, no Algarve. Hospedada no @verdelagoresort, a apresentadora descreveu o local como “um paraíso a sul, na praia mais incrível do Algarve”, quase na fronteira com Espanha.

Na publicação feita no Instagram, a apresentadora do «Dois às 10», destacou o espaço como tranquilo, ideal para famílias e crianças, os passadiços perfeitos para caminhadas e uma praia extensa com água quente e limpa. “Difícil é sair daqui”, confessou.

A apresentadora contou ainda que conheceu o espaço através da amiga e vizinha de fim de semana, a atriz Catarina Gouveia, que lhe garantiu que iria sentir a paz do local. “E senti. Também porque os que aqui trabalham são genuinamente amáveis”, acrescentou, deixando agradecimentos à equipa do hotel.

Encantada com a experiência, Cristina Ferreira não escondeu a vontade de regressar e concluiu: “Portugal é incrível. E a Praia Verde é o paraíso.”

Percorra a galeria acima que preparámos para si e veja esta praia encantadora que merece uma visita.

