Espanhóis destacam “joia escondida de Portugal”, uma praia que muitos portugueses também desconhecem

A imprensa internacional tem estado cada vez mais atenta a destinos em Portugal menos conhecidos. E os jornalistas espanhóis têm escrito sobre vários locais portugueses, que até nós próprios desconhecemos.

Desta vez foi a praia fluvial das Azenhas d'El Rei, no Alandroal, a merecer atenção dos jornalistas espanhóis. Escrevendo sobre as “autênticas preciosidades” do nosso país, um artigo do site espanhol El Confidencial refere-se a esta praia como “um verdadeiro oásis para quem procura escapar ao calor, principalmente durante os meses de verão”.

“Foi inaugurado há alguns anos e desde então não parou de receber elogios. O mais importante: possui bandeira azul, símbolo da qualidade excecional do meio ambiente”, escreve ainda o mesmo site.

Este é um “ótimo refúgio para famílias”, escreve a publicação espanhola, referindo-se ao facto de os acessos serem adaptados para carrinhos de bebé ou pessoas com mobilidade reduzida. “O acesso é muito simples, pois é feito por passadeiras de madeira até à área de areia fina ou até à área relvada. Este lugar tem tudo o que precisa para um ótimo dia na praia, com salva-vidas, restaurante com esplanada, chuveiros e áreas de piquenique”, escrevem.

