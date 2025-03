É Menorca? É Ibiza? Não, é uma praia a pouco mais de 1 hora de Portugal

Para quem procura um refúgio paradisíaco sem se afastar demasiado de Portugal, esta praia em Cangas do Morrazo, Galiza, é uma verdadeira surpresa. Com areias brancas e finas, águas cristalinas e um ambiente acolhedor, a Praia de Areacova tem tudo para nos conquistar. Mas, não vá ao engano: estamos a Norte e a temperatura da água está longe de se parecer com as ilhas Baleares ou Algarve. Ainda assim, vale mesmo a pena visitar!

A Praia de Areacova situa-se na freguesia de Aldán (San Cibrán), no concelho de Cangas, na província de Pontevedra. Faz parte de um conjunto de extensos areais que se estendem entre Punta do Niño do Corvo e Punta Pedra Rubia, incluindo as praias vizinhas de Menduíña, Sartaxéns e Francón. No entanto, Areacova destaca-se por ser a maior do grupo, com 250 metros de extensão e 20 metros de largura. Apesar de ser uma praia semi-urbana, mantém um ambiente relativamente tranquilo, oferecendo águas calmas e límpidas, ideais para nadar ou simplesmente relaxar.

Nenhuma visita a esta praia fica completa sem uma paragem no Chiringuito de Areacova, um dos pontos de encontro mais apreciados pelos turistas e locais. Estes bares de praia são uma tradição espanhola, onde se pode desfrutar de tapas, marisco fresco e bebidas refrescantes enquanto se contempla o mar. E, imaginem: os preços costumam ficar muito aquém dos que se praticam nos bares de praia em Portugal.

Segundo opiniões partilhadas em sites como TripAdvisor e Google Reviews, os visitantes elogiam a qualidade da comida e a simpatia do atendimento. Muitos destacam os petiscos de polvo, os mexilhões e os camarões ao alho, além da excelente seleção de vinhos galegos. O pôr do sol visto do chiringuito é descrito como "imperdível" por quem já teve o privilégio de apreciar este espetáculo natural.

A Praia de Areacova tem recebido avaliações muito positivas em plataformas de turismo, onde turistas destacam a sua beleza natural, descrevendo-a como uma praia lindíssima, com águas transparentes e um cenário de cortar a respiração. As águas calmas e limpas são frequentemente elogiadas por quem procura um local seguro para nadar, especialmente para famílias com crianças.

Como chegar?

Uma das razões para a popularidade desta praia é a sua facilidade de acesso. Pode-se chegar de carro, sendo que há estacionamento nas proximidades, e a praia dispõe de chuveiros, serviço de limpeza e caixotes do lixo, garantindo comodidade e conforto aos visitantes. No entanto, devido à sua beleza e boas infraestruturas, é uma das mais frequentadas da região, pelo que se recomenda chegar cedo para garantir um bom lugar na areia.

Se partir do Porto, a viagem de carro até à Praia de Areacova demora cerca de 1h30. A melhor rota passa pela A3 até Valença, atravessando para Espanha via Tui, e depois seguindo pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. O percurso é simples e proporciona paisagens deslumbrantes ao longo do caminho. Para quem prefere uma opção mais sustentável, pode-se apanhar um comboio do Porto para Vigo e depois um ferry até Cangas, complementando a viagem com um táxi ou autocarro local.

Definitivamente, vale a pena visitar a Praia de Areacova. A combinação de águas cristalinas, boa gastronomia e proximidade de Portugal faz deste um destino ideal para um dia de praia perfeito. Agora que já conhece este paraíso a pouco mais de uma hora da fronteira, a única questão que se impõe é: quando vai marcar a sua visita?