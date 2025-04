Praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez na vida

Não nos cansamos de mostrar as praias incríveis que existem no nosso país. E parece que, por mais que falemos das praias portuguesas, nunca a missão está concluída. Há sempre mais uma, outra que nos escapou e que se esconde algures no país.

Do Norte ao Sul, mais concorridas ou mais desertas, com águas mais frescas ou mais temperadas, Portugal é terra para quem a Natureza foi benévola. Por isso, e como quase que apostamos que tem ainda muitas praias em falta na sua lista, reunimos algumas (sim, há muitas mais) numa galeria para que se possa inspirar para os próximos meses de sol.

Estar no sofá a lamentar não poder viajar para os destinos paradisíacos que inundam os feeds das redes sociais faz mesmo pouco sentido quando se vive num país como o nosso, em que se encontram pequenos paraísos em qualquer lugar. E a falta de carro continua a não ser desculpa para ficar em casa. Muitas destas praias são acessíveis por transportes públicos.

Percorra a galeria acima para ver as praias que não pode mesmo deixar de visitar um dia.