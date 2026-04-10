“idílica”: Revista alemã rendida a duas praias portuguesas. Estão entre as mais bonitas da Europa

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O site alemão da associação ADAC, equivalente ao português ACP, destacou as 16 praias mais bonitas da Europa porque, como escrevem, o paraíso “nem sempre precisa ser o Caribe”. “A Europa também tem muitas praias deslumbrantes, da areia branca como giz à areia vulcânica preta, perfeitas para passear, nadar, surfar e relaxar.”

E na lista de 16 praias que elaboraram, que inclui praias espanholas, inglesas, holandesas ou gregas, estão duas praias portuguesas em grande destaque.

A primeira é a Praia de Benagil, no Algarve, frequentemente destacada na imprensa internacional. A revista começa por destacar que a “costa do Algarve, em torno da vila piscatória de Benagil, situada entre Portimão e Albufeira, caracteriza-se por formações rochosas e grutas de cor ocre”.

E explica que da Praia de Benagil , “uma praia rochosa idílica”, partem barcos de excursão para outras enseadas acessíveis apenas por água, como para a famosa Gruta de Benagil. “Formada ao longo de milhões de anos pela água, vento e intempéries , a gruta é uma das principais atrações turísticas da região”, referem.

A mesma revista ressalva que, por motivos de segurança, a gruta, localizada a cerca de 100 metros da Praia de Benagil, só pode ser visitada em passeios de barco com partida de Portimão ou Albufeira, já que o acesso à praia está agora proibido.

A outra praia destacada pelos alemães é a da Bordeira, também no Algarve. “Esta extensa praia na costa oeste acidentada do Algarve é particularmente atraente para surfistas”, explicam. E deixam o aviso: “As ondas costumam ser fortes e inadequadas para nadadores inexperientes”.

No entanto, as famílias também podem usufruir desta praia perto da vila de Carrapateira. “A Ribeira da Bordeira desagua no mar, oferecendo uma alternativa mais tranquila ao Atlântico, especialmente para crianças. Um bar de praia vende bebidas geladas e snacks. Existe também uma escola de surf onde se pode alugar pranchas”, refere a mesma revista.