Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”

Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros

Um site norte-americano especializado em viagens dedicou um artigo a uma localidade portuguesa pouco falada lá fora. Sob o título "Evite multidões nesta vila remota de surf em Portugal com praias deslumbrantes", os norte-americanos começam por descrever Portugal como “um encantador cantinho da Europa, que combina uma cultura riquíssima, arquitetura pitoresca e uma história fascinante com paisagens deslumbrantes, gastronomia irresistível e algumas das melhores praias discretas do continente”. Do ponto de vista de quem vive nos Estados Unidos, o nosso país é ainda “surpreendentemente acessível, tornando-se um destino de férias incrível para quase qualquer viajante”.

No artigo são referidas várias localidades que merecem uma visita, de Lisboa ao Porto, mas há uma em particular que ganha destaque: uma vila alentejana, longe das multidões e perfeita para quem pratica surf. “Ainda existem recantos onde é possível desfrutar de vistas magníficas e ondas perfeitas praticamente em exclusivo”, sublinham os autores.

Trata-se de “Aljezur, uma vila recatada no canto sudoeste do país, a cerca de 30 quilómetros de Lagos e já na transição para o Alentejo”. Segundo os autores do artigo, “Aljezur oferece o melhor da costa atlântica portuguesa sem multidões. É um destino isolado, de acesso menos imediato, mas a pouco mais de uma hora de carro do Aeroporto Internacional de Faro, o que o torna facilmente alcançável”.

E quem escolhe Aljezur encontra ainda um trio irresistível de praias: Monte Clérigo, Arrifana e Odeceixe — todas deslumbrantes e perfeitas para quem procura a fusão entre natureza selvagem e mar.

Percorra a galeria acima.