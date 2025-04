Se só pudessemos ir a mais uma praia portuguesa na vida seria esta. Um paraíso natural imperdível

Visitar o sotavento algarvio e não fazer uma paragem em Cacela Velha é impensável para nós. E, se nunca visitou esta aldeia elevada, com vista para a Ria Formosa e para o mar, então deve mesmo organizar a sua vida para conseguir lá ir. Este é um dos pontos que nomeamos como obrigatórios visitar pelo menos uma vez na vida.

Um núcleo histórico com raízes árabes e cristãs

O núcleo urbano de Cacela Velha tem uma configuração circular, onde o tempo parece ter parado. A sul, destaca-se a Fortaleza de Cacela, e, a nascente e poente, o cemitério da freguesia delimita a aldeia que se ergue sobranceira à Ria Formosa.

As casas térreas de arquitetura vernácula algarvia e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, erguida sobre as ruínas de um templo medieval em 1538, compõem um cenário de grande valor histórico e patrimonial.

Em 1996, Cacela Velha foi classificada como Imóvel de Interesse Público, integrando atualmente o percurso oriental do Caminho Português de Santiago.

Beleza natural em estado puro

Nesta terra algarvia, onde se comem ostras divinais e onde as noites são quentes, temos acesso a uma das praias mais incríveis do país, com água geralmente cálida e tranquila. Com maré vazia, a Ria Formosa faz-se pontuar em poças e lagos de água cristalina. A ria é atravessada constantemente por pequenos botes que nos transportam para a praia de mar.

Chegados à Praia da Fábrica, temos todas as comodidades de uma praia concessionada, desde a vigilância à possibilidade de alugar palhotas e espreguiçadeiras. Mas, aqui o espaço é de uma imensidão que permite viver a praia em pleno, sem confusões, mesmo em agosto.

Entre o pôr do sol e o sabor a mar

No final de um dia de praia e com os dias longos, não queremos perder o pôr-do-sol que se vislumbra do miradouro da Igreja. Depois, claro, seguimos caminho para uma das esplanadas onde nos servem das melhores ostras ao natural que podemos comer.

Veja o vídeo abaixo e percorra a galeria acima para ver as imagens: