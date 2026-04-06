Depois de atravessar uma ria, este comboio português de 2 euros leva-nos a uma praia de sonho

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

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Estas são as ilhas paradisíacas em Portugal que os turistas (e muitos portugueses) ainda não conhecem

É uma das praias mais bonitas do país e também das que tem o caminho mais peculiar até lá chegar. Mas sem receios: esta é uma praia acessível e bem equipada, já que os edificados que outrora serviram de apoio à pesca do atum estão hoje transformados em cafés, restaurantes e casas de banho.

A nossa viagem começa a seguir à localidade de Santa Luzia, no concelho de Tavira, Algarve. Aos pés do aldeamento Pedras d’El Rei, cujas casas brancas se perdem numa imensidão de relvados incríveis, surge a entrada para o início desta pequena aventura que nos leva a uma das ilhas mais bonitas do país.

Tudo começa com uma ponte pedonal que nos faz atravessar a Ria Formosa. Vale a pena perder uns minutos para nos deixarmos levar pela paisagem à esquerda e à direita da ponte. Já do outro lado, temos duas opções: percorrer um caminho sobre uma passadeira cimentada por podemos sentir a sombra das árvores, observar as aves autóctones e os caranguejos típicos desta zona; ou apanhar o velhinho comboio preto e vermelho que nos leva até ao areal da praia, numa curta viagem que parece uma viagem no tempo e que deixa sempre todos entusiasmados, principalmente os mais novos.

O bilhete deste comboio, só de ida, custa 2 euros. Chegados ao lado de lá, encontramos uma praia de sonho que se insere numa estreita faixa de areia fina e branca a meio da Ilha de Tavira.

O atual conjunto de apoio balnear (onde se encontram os restaurantes) foi, em tempos, uma antiga armação de pesca do atum. E ainda hoje é possível ver o casario original, visitar vestígios da faina e o “cemitério das âncoras”, memória viva da importância que a pesca teve nesta costa algarvia.

Como chegar à Praia do Barril com o Google Maps

Informações úteis da Câmara de Tavira:

Acesso: A partir de Santa Luzia, por uma ponte pedonal sobre a Ria Formosa (junto ao empreendimento turístico Pedras d’El Rei), seguida de percurso a pé ou em comboio turístico (cerca de 1 km) até ao areal.

Estacionamento: Sim (gratuito e pago).

Serviços disponíveis: Restaurantes e bares, posto médico e WC.

Segurança: Praia vigiada.

Concessão: Sim.

Acessibilidade: Praia adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.

Selos de qualidade: Bandeira Azul, Qualidade de Ouro e Praia Acessível.

Atividades marítimo-turísticas: Disponíveis.

Mais informações no site da autarquia