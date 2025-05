Pensávamos que era uma imagem das Caraíbas. E afinal é uma praia portuguesa ao nosso lado

Com um extenso areal branco e águas cristalinas, a praia do Creiro é uma das joias do litoral português, situada a apenas 45 minutos de Lisboa. Integrada no deslumbrante Parque Natural da Arrábida, esta praia encanta quem a visita — e cada vez mais estrangeiros partilham nas redes sociais fotografias e vídeos deste verdadeiro paraíso escondido.

O fundo marinho revela uma impressionante diversidade de espécies, o que torna o mergulho uma experiência imperdível. Durante a época balnear, para proteger este tesouro natural, aplicam-se algumas restrições, como o pagamento de estacionamento e limitações na circulação automóvel, no âmbito do programa municipal "Arrábida sem Carros". Sabia que pode chegar de transportes públicos à Praia do Creiro?

Na praia do Creiro, destaca-se ainda a Pedra da Anicha — uma ilhota rochosa no mar que parece saída de um conto de aventuras infantis. Esta praia foi distinguida como uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal em 2010 e ostenta o selo "Praia com Qualidade de Ouro". É vigiada, dispõe de bar, casas de banho e estacionamento, incluindo lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida.

Para quem prefere deslocar-se em transportes públicos, o acesso também é simples e prático. Já os apaixonados por história e arqueologia podem visitar a Estação Arqueológica do Creiro, onde se encontram ruínas de antigas fábricas romanas de salga de peixe — uma viagem fascinante ao passado da região.

Se estiver a planear explorar outras praias da região, tenha em atenção que o acesso entre a Figueirinha e Galapos está atualmente interdito devido ao risco de queda de rochas. Para chegar a Galapos e Galapinhos, é necessário fazê-lo a pé, através da praia do Creiro, ou utilizar os serviços de transporte credenciados.

Veja a galeria acima e o vídeo: