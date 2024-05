Em busca das melhores praias fluviais, descobrimos que esta tem uma água de excelência

Praia de Vale do Lobo, no Algarve

Situada nas margens serenas do rio Mondego, a praia fluvial Esteiro da Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, é um tesouro ainda por descobrir por muitos portugueses. Se ainda evita o interior do país pela falta do mar e onde dar mergulhos em espaços naturais, pense duas vezes. O nosso país é cada vez mais rico em zonas balneares fluviais incríveis de elevada qualidade, como é o caso desta praia que já tinha Bandeira Azul e que, neste ano, recebeu pela primeira vez o galardão ‘Qualidade de Ouro’ da Quercus.

A qualidade das águas do Esteiro da Ereira foi novamente reconhecida com a atribuição do selo de 'Qualidade de Ouro' pela Quercus, juntamente com apenas outras oito zonas balneares estreantes. Este selo, que é atribuído com base em análises oficiais, confirma o compromisso contínuo com a excelência e a sustentabilidade ambiental desta praia fluvial.

Além de proporcionar um local ideal para banhos, o Esteiro da Ereira oferece também espaços para praticar desporto, como campos de voleibol de praia ou áreas de lazer equipadas com mesas, bancos e churrasqueiras comunitárias. Recentemente, beneficiou de melhorias urbanísticas, promovidas pela autarquia de Montemor-o-Velho, para aumentar a segurança do espaço, tais como o alargamento dos passeios, a instalação de iluminação pública e a criação de uma estrutura de apoio ao jardim.

Esta praia destaca-se não apenas como um destino de lazer e turismo, mas também como um exemplo de preservação ambiental e compromisso com a qualidade, como garante o município. É um lugar onde a beleza natural se funde com a cultura e a tradição. E onde não poderia faltar a boa comida da gastronomia local.

Montemor-o-Velho sempre teve um papel de destaque na gastronomia regional e a Ereira não é exceção. Os campos e o rio que a rodeiam fornecem os ingredientes para pratos tradicionais como o famoso arroz de lampreia, o ensopado de enguias ou o arroz-doce.