O "Grand Canyon português" tem mar e está a uma hora de lisboa

10 praias portuguesas com melhor classificação no Google Maps

Com as temperaturas que se têm feito sentir este verão, é impossível não pensar em praia. E se gosta de ir conhecendo as mais bonitas de Portugal, trazemos mais uma proposta que surpreende pela sua beleza única. É em Grândola que está este paraíso português que nos faz lembrar o grande Canyon por causa da arriba fóssil em tons alaranjados. Fique a conhecer a praia da Galé – Fontaínhas.

Para chegar à praia da Galé – Fontaínhas tem de se andar bastante de carro – algo comum no Alentejo – e chegar a um bairro de belas vivendas. Se calhar vai achar que se enganou, afinal a praia parece querer esconder-se das pessoas. A sorte é que é um segredo mal guardado e facilmente se consegue chegar ao topo da arriba fóssil, encontrando-se a praia lá no fundo: uma imagem digna de postal.

Esta praia alentejana tem um extenso areal branco – com cerca de 2 quilómetros – e um mar azul de perder de vista. A praia é muito tranquila e facilmente consegue-se um espaço na areia para abrir o guarda-sol e esticar a toalha.

O que vai realmente surpreender nesta praia é a arriba fóssil, em tons alaranjados, muito única com as suas formações com milhões de anos. Estas arribas esculpidas pelo tempo complementam a paisagem pitoresca e fazem da praia da Galé – Fontaínhas um sítio a não perder no verão.

O acesso à praia faz-se por uma escadaria na falésia e, apesar de não ser muito íngreme e na maioria das vezes fazer-se bem, poderá não ser muito fácil para quem tem problemas de locomoção ou para quem vai com crianças pequenas. Ainda assim, é uma praia que vale a pena conhecer.