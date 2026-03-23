Estas ilhas paradisíacas são o Algarve que os turistas (e muitos portugueses) ainda não conhecem

Um dos maiores tesouros naturais do Algarve chama-se Ria Formosa, mas não é a mais mencionada nos pacotes turísticos (e nós agradecemos). Pelas águas desta ria espalha-se um m sistema de ilhas-barreira que se estende ao longo da costa, criando algumas das praias mais bonitas e calmas do país.

Esta costa é ainda despida de grandes resorts ou hotéis em altura, fazendo com que consigamos estar na maioria das praias de areal extenso com bastante espaço, mesmo em plenos meses de verão.

De Faro até Cacela Velha, cada ilha tem uma identidade própria, entre zonas mais selvagens e outras com maior apoio para quem gosta de fazer uma refeição ou tomar café na praia. A viagem contínua ao longo das ilhas da Ria Formosa, muitas das quais com acesso por embarcações de preços muito acessíveis, é absolutamente imperdível.

Começando pela Ilha de Faro, a única acessível de carro, encontramos uma das zonas mais populares da região. No entanto, basta afastarmo-nos da zona central para descobrir a Praia da Barrinha. Pode aqui chegar de barco, em passeios que podem ser comprados na região, mas a caminhada a pé é muito fácil, através de acessos de madeira muito fáceis de percorrer. O que lá se encontra é de cortar a respiração: água calma, quente, poucas pessoas, silêncio e uma sensação de praia quase intocada.

A mesma paz é encontrada na Ilha Deserta, também conhecida como Praia da Barreta. É uma das mais isoladas de toda a Ria Formosa, acessível apenas de barco a partir de Faro. A paisagem é dominada por areia clara, mar limpo e uma tranquilidade rara. Mas, apesar de deserta, esta ilha conta com um restaurante de reserva obrigatória, mas que vale mesmo muito a pena.

Mais adiante surge a Ilha da Culatra, onde a presença de uma comunidade piscatória dá um charme quase cinematográfico ao local. Aqui, a praia é de perder de vista, as dunas emanam um aroma algarvio que sabemos ser único e ainda se come como antigamente, com qualidade e preços justos pelo peixe honesto, que sai do mar ou da ria diretamente para a grelha.

Quase colada à Culatra, mas com um ambiente diferente mais veraneante, encontramos a Ilha do Farol. Aqui encontramos um monte de casas coloridas, cujas cores das buganvílias, nos fazem pensar nas ilhas gregas.

Continuando ao longo da ria, chegamos à famosa Ilha da Armona, uma das mais procuradas da região, sobretudo a partir de Olhão. A praia é longa, com muito espaço para estender a toalha, e permite encontrar zonas mais tranquilas para quem estiver disposto a caminhar um pouco.

Mais à frente, a Ilha da Fuseta oferece duas experiências distintas no mesmo local. Do lado da ria, as águas são calmas e ideais para crianças. Do lado do mar, encontra-se uma praia ampla, mais selvagem e menos abrigada. Uma coisa é certa: a água é límpida em todos as opções e, como tem sido hábito nos últimos anos, a água chega aos 26 graus.

Ao chegar à Ilha de Tavira, percebemos porque é considerada uma das mais completas. Aqui encontramos várias praias com características diferentes. A Praia do Barril é uma das mais emblemáticas, conhecida pelo cemitério de âncoras e pelo acesso através de um pequeno comboio turístico.

Já a Terra Estreita, como o nome indica, é mais tranquila e menos frequentada, ideal para quem procura sossego. Mais à frente, a Praia da Ilha de Tavira, graças à sua ligação ao centro de Tavira pode ter mais pessoas no verão.

Seguindo para a Ilha de Cabanas, encontramos uma das travessias mais curtas de toda a ria. A praia é extensa, tranquila e bastante procurada durante o verão, sobretudo pela facilidade de acesso e pela simplicidade do local. É vigiada, como a maioria das praias desta região, e conta com um excelente apoio de praia.

Por fim, a viagem pelas nossas praias preferidas termina na Praia da Fábrica, em Cacela Velha, tantas vezes considerada uma das mais bonitas do Algarve em rankings internacionais. Com uma travessia curta pela ria (que deve ser sempre feita de barco, mesmo quando a maré está vazia), a praia é um verdadeiro paraíso natural de visita obrigatória.

Ao longo de toda a Ria Formosa, o que mais surpreende é a diversidade: praias acessíveis, com barcos que chegam a custar menos de dois euros, com famílias que se espalham pelos areais, com espaço de sobra para todos.

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