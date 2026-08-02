Nem Algarve, nem Lisboa: os ingleses estão rendidos a estas praias escondidas em Portugal

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A Costa Verde foi reconhecida pelo Daily Express e pelo Lonely Planet como um dos destinos mais surpreendentes do país. Os meios britânicos descrevem esta região do Norte de Portugal como ainda pouco conhecida pelos turistas do Reino Unido, mas repleta de paisagens naturais, praias praticamente intocadas e pequenas localidades cheias de autenticidade.

"Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos, até agora", escrevem.

Embora reconheçam que o norte não oferece tantos dias de sol como o sul do país, os jornalistas garantem que a beleza da costa compensa largamente. O encontro entre o Atlântico e as montanhas, as praias envoltas em nevoeiro durante parte da manhã e a paisagem selvagem são alguns dos elementos que tornam esta região única.

Entre os locais recomendados estão Póvoa de Varzim, conhecida pelos casinos e campos de golfe, Ofir, ideal para passeios pelas dunas, e Afife, um destino muito procurado pelos amantes do surf.

A Costa Verde surge também como um excelente destino para quem gosta de caminhar. Parte da região cruza-se com o Caminho de Santiago, oferecendo percursos junto ao mar que combinam natureza, património e tranquilidade.

Para quem chega ao Porto, a visita é simples. Em cerca de 90 minutos de comboio é possível percorrer grande parte da costa até Caminha, junto à fronteira com Espanha.

Cada vez mais elogiada além-fronteiras, a Costa Verde afirma-se assim como uma alternativa para quem procura descobrir um lado mais autêntico e menos massificado de Portugal.