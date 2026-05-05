Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal

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Fugir das praias cheias no verão pode parecer missão impossível, mas há um spot que está a ganhar cada vez mais atenção entre quem gosta de descobrir novos destinos sem ir demasiado longe. Fica a cerca de 1h30 do Porto e chama-se Playa del Vao, em Vigo.

Com um areal longo e amplo, água surpreendentemente calma para a costa atlântica e uma vista aberta para a ilha de Toralla, esta praia consegue aquele equilíbrio difícil de encontrar: é bonita, bem cuidada e ainda não foi totalmente “tomada” pelo turismo de massas português.

Aqui, o ambiente é leve e descontraído. Há toalhas estendidas sem aperto, grupos de amigos em mood de verão e famílias que aproveitam o dia sem pressas.

Outro ponto que joga a favor são os passadiços, zonas verdes e acessos simples tornam a experiência confortável do início ao fim, sem grandes complicações.

E porque um dia de praia sabe sempre melhor com boa comida, este spot também não desilude. À volta da Playa del Vao há várias opções que completam o plano: a A Capela O Vao, perfeita para marisco fresco e cozinha tradicional sem complicações; o Restaurante Bao, um clássico da zona com sabores galegos autênticos; ou o Las Barricas, ideal para quem prefere carnes e refeições mais compostas.