A água da melhor praia da Europa chega aos 30 graus. E é um dos destinos mais baratos

Esta praia tem tudo o que se pode sonhar e é a prova de que não precisa de ir ao outro lado do mundo para mergulhar no sonho. Areia branca, água que está sempre acima dos 25 graus e que em agosto chega aos 30, boa gastronomia e a preços acessíveis. Não podemos pedir mais e é por isso que ficou em primeiro lugar do ranking da Melhor Praia da Europa de 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone.

Trata-se da Praia de Nissi, em Ayia Napa, em Chipre, e destacou-se como o destino de praia preferido dos viajantes (veja a galeria acima). A sua limpeza é reconhecida com bandeira azul e por lá consegue-se por pouco mais de 100 euros uma estadia diária, com refeições e transporte incluídos.

Já a Praia de Mellieha Bay, em Malta, ficou em segundo lugar, com as suas águas cristalinas perfeitas para mergulho. Portoroz Beach, na Eslovénia, é outra joia escondida na Europa, ocupando o terceiro lugar devido aos seus baixos custos, temperatura morna do mar e ondas pequenas, tornando-se uma praia mais segura para crianças.

Apesar da beleza inegável de algumas praias, fatores como custos elevados podem influenciar negativamente a sua classificação. É o caso da praia de Palombaggia, na Córsega, França, que ficou em último lugar no ranking, principalmente devido ao preço elevado de alimentação, hotel e transporte, que são mais do dobro do destino mais barato, a Eslovénia.

A Praia de Bournemouth, no Reino Unido, é uma escolha popular para os turistas que viajam para Inglaterra. No entanto, devido às baixas temperaturas da água e do ar, a praia foi classificada em penúltimo lugar na lista.

“O nosso Índice de Praias Europeias de 2024 revelou que a Praia de Nissi em Ayia Napa, Chipre, é o destino de praia número um com excelentes pontuações em todas as categorias”, explica Greg Wilson, CEO e especialista em seguros de viagem da Quotezone, que deixa a recomendação para Chipre, Malta e Eslovénia.

Consulte aqui o ranking completo e que inclui uma praia portuguesa:

2024 European Beach Index:

Praia de Nissi, Chipre - média de 24.4º na água em junho e 30.5º no ar em junho.

Praia de Mellieha Bay, Malta - média de 22.5º na água em junho e 29.2º no ar em junho.

Praia de Portoroz, Eslovénia - média de 23º na água em junho e 21.7º no ar em junho.

Praia de Elafonissi, Creta, Grécia - média de 22º na água em junho e 25.6º no ar em junho.

Praia de Zlatni Rat, Croácia - média de 22.2º na água em junho e 23.8º no ar em junho.

Praia de La Pelosa, Sardenha, Itália - média de 21.5º na água em junho e 24.2º no ar em junho.

Praia da Falésia, Algarve, Portugal - média de 19º na água em junho e 24.4º no ar em junho.

Praia de Maspalomas, Gran Canária, Espanha - média de 21.3º na água em junho e 24.6º no ar em junho.

Praia de Bournemouth, Inglaterra - média de 14.7º na água em junho e 17.2º no ar em junho.

Praia de Palombaggia, Córsega, França - média de 21.8º na água em junho e 22.8º no ar em junho.

Os critérios utilizados para chegar ao ranking final foram os seguintes: temperaturas médias da água em junho, obtidas através do site seatemperature.info, número de avaliações de 5 estrelas, de acordo com tripadvisor.com, temperatura média no mês mais quente, baseada nas informações do listfist.com, custo diário médio, de acordo com o budgetyourtrip.com e alturas das ondas, também obtidas do seatemperature.info. Cada praia recebeu uma pontuação que foi somada para obter o ranking final. Portugal e Espanha ficaram empatados, acabando por ser deduzido um ponto a Espanha porque a Playa de Maspalomas é menor do que a Praia da Falésia. Os dados foram recolhidos a 18 de junho de 2024.