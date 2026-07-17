Quer saber onde estão as águas balneares com melhor qualidade na Europa? Consulte este mapa

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Chipre, Grécia, Bulgária e Áustria estão entre os países europeus com maior percentagem de águas balneares classificadas como excelentes. Um mapa interativo da Agência Europeia do Ambiente permite consultar a qualidade das praias marítimas, rios e lagos de 29 países, incluindo Portugal

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Todos os anos, a qualidade das águas balneares é avaliada em vários países europeus, permitindo aos cidadãos consultar as condições das praias costeiras, rios e lagos antes de escolherem o destino para os dias mais quentes.

O relatório mais recente da Agência Europeia do Ambiente, divulgado em junho de 2026 e referente à época balnear de 2025, abrange 22.289 locais nos 27 Estados-membros da União Europeia, na Albânia e na Suíça.

Na União Europeia, 85% das águas balneares foram classificadas como excelentes, enquanto 96% cumpriram, pelo menos, os requisitos mínimos de qualidade definidos pela legislação europeia. Apenas 1,5% receberam a classificação de má qualidade.

A avaliação é realizada com base na presença de duas bactérias indicadoras de contaminação fecal: a Escherichia coli e os enterococos intestinais. De acordo com os resultados, as águas podem ser classificadas como excelentes, boas, suficientes ou más.

Os países com maior percentagem de águas balneares classificadas como excelentes foram Chipre, Grécia, Bulgária e Áustria, todos com valores iguais ou superiores a 95%.

A qualidade das águas costeiras continua, em geral, a ser superior à das águas interiores. Em 2025, 88% das águas costeiras da União Europeia foram classificadas como excelentes, face a cerca de 78% das águas de rios e lagos.

E Portugal?

Em Portugal, foram reportadas 682 águas balneares, das quais 515 são costeiras e 167 interiores.

No conjunto do país, 559 águas balneares, equivalentes a 82%, receberam a classificação de excelente. Outras 75 foram consideradas boas, 19 suficientes e 12 foram classificadas como de má qualidade. Houve ainda 17 locais sem classificação.

Apesar de Portugal ficar abaixo da média europeia quando se consideram em conjunto as águas costeiras e interiores, os resultados das zonas costeiras são bastante mais positivos: 90,1% das águas balneares costeiras foram classificadas como excelentes.

Nas águas interiores, a percentagem de locais com qualidade excelente foi de 56,9%, enquanto nove locais, correspondentes a 5,4%, foram classificados como de má qualidade.

Consulte o mapa interativo da Agência Europeia do Ambiente.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders