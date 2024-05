Esqueça as viagens longas de avião. O paraíso está aqui em Portugal

Se está entre os que sonha com praias paradisíacas, mas cujo «tempo» (note-se as aspas) não lhe permite enfiar-se num avião a caminho de ilhas distantes para um resort de pulseirinha, saiba que o paraíso pode estar bem mais próximo do que imagina. Não faltam praias de sonho em Portugal e este é um dos ‘segredos’ mais preciosos do Algarve.

Aqui não vai sofrer com as enchentes de turistas, não vai ter trânsito (não há carros a circular) e vai encontrar águas cristalinas, quentes e tranquilas. Nesta praia a bandeira está quase sempre verde no verão. Falamos da Ilha do Farol, um verdadeiro tesouro escondido na barreira arenosa entre o mar e a Ria Formosa, situada na ponta da Ilha da Culatra.

A Ilha do Farol é acessível através de carreiras regulares de barco a partir de Faro ou Olhão, uma viagem que só por si já vale muito a pena e é bastante acessível, com bilhetes a rondar os 2 euros. Alertamos que, se estiver acompanhado do seu animal de estimação, só o poderá levar se for dentro de uma transportadora.

Neste percurso de ferry, que dura cerca de 40 minutos, pode admirar a área protegida que abriga uma imensa diversidade de vida selvagem, como as aves migratórias que por ali circulam.

Ao chegar à ilha, os visitantes são recebidos por uma pequena aldeia chamada Farol, onde a maioria dos habitantes se dedica à pesca e à apanha de bivalves na Ria Formosa. No entanto, o verdadeiro destaque da Ilha do Farol é a deslumbrante Praia do Farol, conhecida pela sua vasta extensão de areia branca. Trata-se de uma praia quase deserta com um mar límpido e calmo.

Com poucas casas, a Praia do Farol tem um ambiente tranquilo, já que não há circulação de trânsito. Na praia existe posto de primeiros socorros, apoio balnear e nadadores-salvadores. Os restaurantes locais são conhecidos por servir peixe e marisco fresco, perfeitos para rematar o dia de praia. Atenção: os barcos de carreira terminam, por norma, às 19h30. Se ficar para trás, pode recorrer ao serviço de barcos-táxi que existe na ilha.

Percorra a galeria acima e veja os vídeos abaixo para conhecer melhor este destino algarvio.