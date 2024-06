Estas são as ilhas paradisíacas que queremos conhecer. Há uma europeia na lista

Imagine-se num cenário onde o horizonte se funde com o mar azul-turquesa, as ondas batem suavemente na areia branca e as palmeiras balançam ao ritmo de uma brisa cálida. Parece um cliché e parece obra de Photoshop. Mas não. Este é o verdadeiro e real encanto das ilhas paradisíacas, refúgios que parecem ter sido esculpidos diretamente dos nossos sonhos.

Estas ilhas não são apenas destinos turísticos que ficam bem nas fotografias. São também autênticos santuários de biodiversidade e cultura. Cada uma carrega consigo uma história única, tradições enraizadas e ecossistemas que se desenvolveram em harmonia com o ambiente.

Uma vida marinha vibrante, florestas tropicais densas e comunidades locais acolhedoras é o que se pode esperar destes destinos.

Neste guia, que pode ver na galeria acima preparada pelo Stars Insider para o IOL, está reunida uma seleção das mais deslumbrantes ilhas paradisíacas ao redor do mundo. Algumas são célebres pelas suas paisagens cinematográficas e resorts luxuosos, enquanto outras se destacam pela autenticidade e preservação ambiental, proporcionando aventuras que vão desde o mergulho com golfinhos até trilhos por montanhas vulcânicas.

Percorra as imagens acima e veja como são incríveis.