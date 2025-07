Esta lagoa portuguesa é aberta todos os anos para receber água do mar. E fica um paraíso

A apenas 45 minutos de Lisboa, a Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, é um refúgio perfeito para quem prefere águas calmas, mas não abdica do sabor a mar. Com acessos cada vez mais organizados, passadeiras bem cuidadas e dunas preservadas, este é um destino ideal para dias de descanso em contacto com a natureza.

A lagoa é alimentada pelo oceano Atlântico, o que faz com que tenha água salgada. Todos os anos, na primavera, há uma abertura controlada do cordão dunar, permitindo a entrada de água do mar. Se vir maquinaria pesada a operar na zona durante essa altura, saiba que é parte do processo normal, essencial para renovar a água, proteger o ecossistema e garantir boas condições para o banho.

A Lagoa de Albufeira divide-se em três zonas: a Lagoa Grande, a Lagoa Pequena e a Lagoa da Estacada. A tranquilidade da água torna-a segura para os mais pequenos (desde que se permaneça junto às margens), e o extenso areal convida a brincadeiras sem fim. No entanto, é importante respeitar o aviso claro: é perigoso nadar na ligação entre a lagoa e o mar.

Além de ser um local de eleição para atividades como vela, windsurf, kitesurf e canoagem, basta atravessar o areal em direção ao mar para encontrar ondas perfeitas para o surf e o bodyboard.

E porque um bom dia de praia pede também boa comida, há várias opções por perto, como o restaurante “O Lagoeiro”, o “Príncipe Real” ou o “Retiro do Conde”, ideais para petiscar ou almoçar com vista para a natureza.

Pode ver como está a praia da Lagoa de Albufeira em direto com a câmara do Beacham