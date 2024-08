Esta praia tem das águas mais quentes de Portugal. E não fica no sul do país

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

Portugal está repleto de tesouros escondidos, e este é mais um: uma experiência única em plena cidade de Aveiro, na zona da Beira Mar. Trata-se de uma praia localizada numa antiga salina que esteve abandonada durante 30 anos e ganhou uma nova vida. A Praia da Marinha da Noeirinha é agora um refúgio perfeito para quem procura águas quentes e tranquilas.

Banhada por água salgada, mas sem ondas, esta praia destaca-se pela tranquilidade e temperatura das suas águas, que no verão rondam os 25 graus. Estas águas, além de serem agradavelmente amenas, são ricas em minerais e nutrientes, proporcionando um banho revitalizante.

A renovação constante da água com o subir e descer da maré garante a sua limpeza, contrariando qualquer ideia de que, por ser uma salina, a água possa não ser apropriada para banhos.

O areal da praia está equipado com palhotas, e o local conta também com um bar e mesas de piquenique. Além disso, quem visita a Praia da Marinha da Noeirinha tem a oportunidade de prolongar a experiência, usufruindo do spa salínico Noeirinha ou visitando as salinas.

A entrada na praia custa 7 euros para adultos e 5 euros para crianças a partir dos 4 anos para um dia inteiro. Quem preferir uma visita mais curta pode optar por meio dia, com valores de 5 euros para adultos e 3,5 euros para crianças a partir dos 4 anos.

