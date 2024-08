Muitos portugueses desconhecem a existência destes paraísos no país. E não sabem o que perdem

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

A Praia Fluvial do Rabaçal, situada no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, é um destino ideal para quem procura relaxar e desfrutar de um dia de sol e mergulhos refrescantes. Localizada na margem direita do rio Rabaçal, esta praia fluvial oferece um ambiente natural envolvente e condições excelentes para a prática de desporto e momentos de lazer em família ou entre amigos.

O acesso à zona de banhos é fácil e seguro, com passadiços que conduzem diretamente ao rio. Esta infraestrutura torna a praia acessível a todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, que têm à disposição um equipamento anfíbio para garantir banhos confortáveis e seguros. Além disso, a praia conta com um espaço de acolhimento e apoio, pensado para assegurar o conforto de todos os visitantes.

Com um extenso areal, a Praia Fluvial do Rabaçal é o local perfeito para estender a toalha e desfrutar do sol. Durante os meses de verão, a praia é vigiada, garantindo assim a segurança dos banhistas. Para quem gosta de atividades ao ar livre, o local oferece várias opções, como canoagem, rafting e pesca, aproveitando ao máximo as águas do rio.

A infraestrutura da praia inclui também um serviço de bar, ideal para refrescar-se com uma bebida, e um parque de merendas, onde se pode desfrutar de uma refeição ao ar livre. As famílias com crianças têm à disposição um parque infantil e uma zona de lazer, onde os mais pequenos podem brincar em segurança. Para maior comodidade, há chuveiros e balneários disponíveis, assim como um hotspot Wi-Fi, para quem não quer perder a ligação à internet enquanto desfruta deste paraíso natural.

A Praia Fluvial do Rabaçal é, sem dúvida, um excelente destino para quem procura conciliar a tranquilidade da natureza com momentos de diversão e conforto, proporcionando uma experiência completa para todos os visitantes.