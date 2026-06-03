Esta praia portuguesa de sonho tem das entradas mais surreais do mundo. E já é tema lá fora

Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Escondida entre falésias calcárias e rodeada por uma paisagem típica do litoral algarvio, a Praia do Carvalho é uma das praias mais singulares e procuradas da região sul do país.

Situada no concelho de Lagoa, perto da zona de Carvoeiro, esta praia distingue-se desde logo pelo seu acesso pouco habitual. Para lá chegar, é necessário atravessar um túnel escavado diretamente na rocha, que atravessa a falésia e conduz os visitantes até uma pequena enseada de areia dourada.

Este acesso “secreto” é uma das imagens de marca da praia e um dos aspetos mais comentados por quem a visita, tornando a chegada à areia uma experiência quase cinematográfica.

Depois de atravessar o túnel, os visitantes encontram uma praia mais resguardada, com águas calmas e cristalinas, muito procurada para mergulhos e momentos de descanso longe das zonas mais movimentadas do Algarve.

Nas redes sociais, a Praia do Carvalho é frequentemente descrita como um verdadeiro “tesouro escondido”, precisamente pela combinação entre a sua envolvência natural e a sensação de descoberta que o acesso proporciona.

Apesar de não ser uma das maiores praias da região, o seu encanto reside precisamente no ambiente intimista e na ligação direta com a natureza, fatores que continuam a conquistar turistas nacionais e estrangeiros.