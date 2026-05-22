Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho
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Este é um dos sítios em Portugal com uma paisagem incrível
Entre paisagens naturais, praias tranquilas e miradouros impressionantes, há uma vila na costa portuguesa que começa a conquistar cada vez mais visitantes nos meses de verão: Salir do Porto.
Localizada no distrito de Leiria, junto à famosa baía de São Martinho do Porto, esta pequena localidade destaca-se pelo ambiente tranquilo, pelas paisagens naturais e por um dos cenários mais fotografados da região.
O grande símbolo de Salir do Porto é a enorme duna de areia, considerada uma das maiores do país, com cerca de 50 metros de altura. A subida pode exigir algum esforço, mas a vista panorâmica sobre a baía compensa totalmente. Muitos visitantes aproveitam o local para caminhar, ver o pôr do sol ou simplesmente apreciar a paisagem.
No topo da colina encontra-se ainda a pequena Capela de Sant’Ana, outro dos pontos mais emblemáticos da vila. A partir dali é possível observar toda a envolvente natural, incluindo o mar, a baía e as dunas.
Para além da praia e da duna, Salir do Porto é também procurada por quem gosta de desportos náuticos, passeios junto ao mar e programas mais tranquilos em família. As águas costumam ser mais calmas devido à proximidade da baía de São Martinho do Porto, tornando-se uma opção popular para crianças.
A vila conta ainda com restaurantes, esplanadas e zonas de passeio à beira-mar, mantendo um ambiente mais sossegado do que outros destinos balneares mais movimentados.
A cerca de 1h30 de Lisboa, Salir do Porto continua a afirmar-se como uma das escapadinhas de verão favoritas para quem procura natureza, tranquilidade e paisagens diferentes da costa portuguesa.