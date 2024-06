Qual ganha no Google Maps? Veja as 10 praias portuguesas com classificações mais altas

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

10 praias portuguesas com melhor classificação no Google Maps

O verão chegou oficialmente e se é amante de praia, de certeza que já está a sonhar com os longos dias a apanhar banhos de sol na areia e a molhar os pés na água do mar.

Ainda há quem ache que para se aproveitar em grande a praia é preciso viajar para outros países. Mas cada vez mais se descobre que há vários tesouros na costa portuguesa, com areia fina e água azul-turquesa. Ou seja, não é preciso ir até à Grécia ou Bali para se encontrar praias de sonho.

A Holidu, portal de reservas para casas de férias, analisou os dados do Google Maps para fazer a lista das melhores praias da Europa e, claro, de Portugal.

Na galeria, fique a conhecer as dez praias portuguesas com melhor classificação no Google Maps. Avisamos já que a grande maioria está no Algarve e que todas têm avaliação muito próxima de 5, o máximo. Apenas foram consideradas praias com mais de 100 avaliações.