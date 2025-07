A alternativa acessível à Steampod que deixa o cabelo sedoso e hidratado

Com revestimento em cerâmica e tecnologia de vapor, esta prancha hidrata e alisa sem agredir os fios. Ideal para quem procura um cabelo liso, brilhante e saudável — sem pagar uma fortuna.

Se já pensou em investir numa Steampod, da L’Oréal, mas o preço fez recuar, esta alternativa pode ser o que procurava. A Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil alia vapor e cerâmica para alisar o cabelo de forma eficaz e duradoura, sem o deixar seco ou frisado. O vapor ajuda a manter a hidratação natural, relaxando a fibra capilar e protegendo os fios contra os danos do calor excessivo.

Com três níveis de temperatura, adapta-se a vários tipos de cabelo — dos mais finos aos mais rebeldes — e pode ser usada tanto para alisar como para criar ondas, graças ao seu formato arredondado. O aquecimento rápido e o reservatório de água integrado tornam-na prática para o dia a dia, mesmo quando há pouco tempo para arranjar o cabelo. Quem já experimentou, destaca a suavidade e o brilho que deixa nos fios, mesmo em cabelos pintados ou secos.

Os elogios multiplicam-se nas avaliações: “Mais suave e brilhante do que com as pranchas tradicionais”, diz uma utilizadora. Outra comenta: “O depósito de água dura o suficiente para todo o cabelo”. E há quem sublinhe a diferença em cabelos difíceis: “Tenho o cabelo seco e encaracolado… o vapor faz toda a diferença, o resultado dura muito mais.” Pelo preço acessível, a Bellissima conquista quem procura resultados profissionais sem gastar demasiado.

Adquira a prancha aqui