“O cabelo não fica esturricado”: O segredo para um liso perfeito sem danificar os fios é esta prancha de vapor

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Muitas vezes, pensamos que para ter resultados dignos de marcas como a GHD, a Dyson ou a Steampod — cujos preços rondam facilmente os 250€ ou 300€ — precisamos de gastar uma fortuna. A verdade é que já existem modelos que entregam exatamente o mesmo acabamento por muito menos, e esta prancha de vapor de 56€ é o exemplo perfeito.

Se utiliza calor no cabelo diariamente, sabe que o maior desafio é encontrar o equilíbrio entre o penteado impecável e a saúde dos fios. Apostar em materiais que reduzam os danos é fundamental para evitar aquele aspeto seco e sem vida ao fim de algumas semanas. É precisamente aqui que a tecnologia de vapor da Bellissima marca a diferença: em vez de "fritar" o cabelo com calor seco (o grande culpado pelas pontas espigadas), ela liberta a quantidade certa de vapor para relaxar a fibra capilar e hidratá-la durante o alisamento.

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A confiança neste modelo de 56€ não vem apenas da marca, mas sim de quem a usa no dia a dia. Com uma média sólida de 4,1 estrelas e mais de 8 mil avaliações, os relatos de quem já não volta às marcas de luxo multiplicam-se. “Sempre usei GHD e não troco estas por nada; noto as minhas pontas muito mais saudáveis e nada esturricadas”, confessa uma utilizadora que se rendeu à eficácia deste modelo. Outra cliente destaca que a mudança foi radical: “Foi um antes e um depois… o cabelo fica brilhante e muito mais solto”, reforçando que o efeito dura intacto mesmo em dias de chuva.

Com um revestimento em cerâmica infundido com óleo de argão, as placas adaptam-se a cada madeixa para que a prancha deslize sem puxar ou quebrar os fios. Isto cria uma espécie de barreira contra a humidade. No fundo, é a solução para quem precisa de usar a prancha com frequência e não quer gastar centenas de euros para garantir que o cabelo não chega ao final do mês a precisar de um corte de emergência.

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