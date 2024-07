Deixe de ignorar este botão na máquina de lavar roupa. Faz toda a diferença

A maioria das máquinas de lavar roupa atuais está equipada com uma função de pré-lavagem que muitas pessoas desconhecem ou ignoram. Na verdade, muitos consumidores sabem o significado de apenas metade dos símbolos expostos no painel da máquina. Resultado: usam quase sempre os mesmos ciclos para cargas de roupa com necessidades completamente diferentes.

Os resultados não podem ser satisfatórios se usamos o mesmo ciclo de lavagem para uma carga de roupa que usamos no dia-a-dia apenas uma vez ou uma carga com panos de limpeza e mopas sujos. E a roupa de desporto ou de bebé repleta de nódoas?

Para casos mais bicudos no que a nódoas diz respeito, é necessária uma programação diferente, que passa por selecionar a função de pré-lavagem antes do ciclo normal. E, quando este botão é acionado, é também necessário colocar algum detergente no compartimento dedicado só à pré-lavagem. Se dos três compartimentos da gaveta, desconhece qual pertence à pré-lavagem, verifique neste artigo do IOL como deve escolher os três compartimentos da gaveta da máquina de lavar roupa.

Por norma, o botão de pré-lavagem é representado por uma bacia sobre um traço horizontal, mas pode variar de modelo para modelo. Por isso, verifique no manual de instruções da sua máquina qual o símbolo no seu aparelho (a maioria dos manuais está disponível nos sites das marcas).

O que faz a pré-lavagem de diferente?

A pré-lavagem é um ciclo curto que enche o tambor da máquina com água fria e detergente, agita a roupa e depois drena a água suja antes de iniciar o ciclo principal de lavagem. Este processo ajuda a eliminar a sujidade superficial e as nódoas, evitando que a sujidade se redistribua sobre a roupa durante o ciclo principal.

O ciclo de pré-lavagem é especialmente útil para famílias com bebés, atletas ou pessoas que trabalham em atividades que sujam muito a roupa, como jardinagem ou construção. Apesar de durar apenas cerca de 5 minutos, o ciclo de pré-lavagem pode fazer toda a diferença no resultado da limpeza.