Excesso de azeite em Espanha levou Governo a tomar medidas. Este agricultor discorda e sugere alternativa

O aumento da produção de azeite em Espanha está a gerar preocupação entre os agricultores, que receiam uma queda acentuada dos preços. Um produtor espanhol defende que, em vez de armazenar temporariamente milhares de toneladas de azeite, o Governo deveria restringir as importações provenientes de países terceiros, como a Tunísia e Marrocos, escreve o site espanhol Noticias Trabajo.

O Ministério da Agricultura espanhol anunciou a retirada temporária de 188 mil toneladas de azeite do mercado, uma medida que obriga os lagares a manterem parte da produção armazenada até setembro de 2027.

O objetivo é evitar uma descida excessiva dos preços, numa altura em que Espanha prevê uma campanha particularmente produtiva. Segundo as estimativas das comunidades autónomas, a produção poderá atingir 1.602.595 toneladas, mais 23% do que na campanha anterior.

No entanto, a decisão está longe de reunir consenso entre os profissionais do setor. Tommy Rohde, agricultor espanhol bastante conhecido nas redes sociais, considera que a medida não resolve o problema estrutural do mercado e defende uma alternativa.

«O azeite que é retirado agora vai voltar ao mercado»

Em declarações ao NotíciasTrabajo, o agricultor explica que armazenar temporariamente o excedente de produção apenas adia uma eventual descida dos preços.

«O azeite que for retirado agora do mercado terá de voltar a ser comercializado quando terminar o período de armazenamento», alerta.

Na sua perspetiva, a redução temporária da oferta poderá contribuir para uma subida dos preços a curto prazo, mas não impedirá uma nova descida quando as quantidades armazenadas regressarem ao mercado.

«Pode ser que agora o preço suba, mas quando o azeite voltar a ser colocado no mercado, vai baixar novamente, porque é um ano com muito, muito azeite», afirma.

Agricultor defende restrições às importações de azeite

Como alternativa, Tommy Rohde considera que Espanha deveria restringir temporariamente as importações de azeite provenientes de países extracomunitários, nomeadamente da Tunísia e de Marrocos.

O agricultor entende que, sendo Espanha um dos maiores produtores mundiais de azeite, deveria ser dada maior prioridade à produção nacional, sobretudo numa campanha em que se prevê um aumento significativo da oferta.

Esta posição levanta uma questão importante para o setor olivícola ibérico: como proteger os produtores nacionais quando existe uma elevada disponibilidade de azeite no mercado internacional?

Produtores poderão estar a vender azeite abaixo do custo de produção

Uma das maiores preocupações manifestadas pelo agricultor está relacionada com o preço que os produtores recebem pelo azeite. Segundo Tommy Rohde, o produto está a ser pago a cerca de três euros por litro, um valor que considera insuficiente para cobrir os custos de produção. «Ao produtor custa-lhe produzir cerca de quatro euros», explica.

Entre as principais despesas estão o combustível utilizado nos tratores, a manutenção dos equipamentos, os trabalhos de conservação dos olivais e os salários dos trabalhadores.

Isto significa que, tendo por base os valores apresentados pelo agricultor, cada litro vendido a três euros poderá representar uma perda aproximada de um euro face ao custo de produção estimado.

O cenário poderá agravar-se com o avanço da campanha de apanha da azeitona na Andaluzia, quando uma maior quantidade de azeite começar a chegar ao mercado.

Medida terá sido pedida pelas organizações do setor

Tommy Rohde questiona ainda a origem da decisão de armazenar temporariamente parte da produção. Segundo o agricultor, a medida terá sido solicitada pelas organizações representativas do setor, que justificaram a proposta com as preocupações manifestadas pelos próprios produtores. No entanto, garante não conhecer agricultores que tenham defendido esta solução.