Imparável: cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal

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Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos

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A expansão não abranda. A Action, cadeia de lojas conhecida pelos preços baixos e que já conquistou milhões de consumidores pela Europa, prepara-se para abrir mais uma loja em Portugal. Desta vez, a nova morada fica em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.

É mais um passo na expansão da marca no País, que continua a somar novas localizações depois de ter chegado a Portugal há pouco mais de dois anos. A fórmula que tem ajudado a transformar a Action num fenómeno europeu mantém-se: uma enorme variedade de produtos, preços baixos e novidades a chegar constantemente às lojas.

Quem entra numa Action encontra praticamente de tudo. São cerca de seis mil produtos, distribuídos por 14 categorias, que vão dos artigos para a casa aos brinquedos, passando por bricolage, jardinagem, decoração, limpeza, cosmética, roupa e alimentação.

E há outro pormenor que ajuda a explicar o sucesso da cadeia: todas as semanas chegam cerca de 150 novos produtos às prateleiras. Ou seja, mesmo quem já conhece a loja tem sempre uma boa desculpa para voltar.

A Action tornou-se, assim, uma espécie de mistura entre várias cadeias que os portugueses já conhecem bem — entre o Lidl, a Primark, a Flying Tiger Copenhagen e a Normal — mas com uma identidade muito própria e uma aposta clara nos preços baixos.

A expansão da marca tem sido rápida. Depois das últimas aberturas, a chegada a Vialonga vem reforçar a presença da Action na região de Lisboa e colocar a cadeia ainda mais perto de quem já é fã — e de quem ainda não descobriu a tentação de entrar para comprar “só uma coisa” e sair com um saco cheio.

Nova loja Action em Vialonga

A nova loja abre quinta-feira, 24 de setembro de 2026.

Morada: Rua Prof. Egas Moniz, 71 B, 2625-655 Vialonga.