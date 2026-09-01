Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conquistou Portugal

Há uma loja que cada vez mais se destaca no universo das compras a preços baixos, mas que tem uma diferença importante: a aposta não está nas marcas próprias. A cadeia espanhola Primaprix trabalha sobretudo com grandes marcas internacionais e produtos que encontra a preços mais baixos noutros mercados europeus.

O conceito nasceu em Madrid, em 2015, e cresceu rapidamente. Segundo a própria empresa, são já mais de 280 lojas na Europa e a expansão chegou também a Portugal, com espaços em Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães, Matosinhos, Viana do Castelo e Felgueiras.

Mas afinal, como consegue vender mais barato?

A PrimaPrix procura excedentes de stock, produtos de campanhas sazonais, mudanças de embalagem ou formato e artigos que têm preços diferentes consoante o país. O resultado é uma oferta que muda constantemente e onde é possível encontrar produtos de marcas conhecidas por valores abaixo dos habituais.

É também isso que torna a experiência diferente de um supermercado tradicional. Hoje pode haver um determinado champô, snack ou bebida; amanhã, esse produto pode já ter desaparecido e dar lugar a outro.

Para quem gosta de preços baixos, comparar e descobrir bons negócios, há aqui um ingrediente extra: nunca se sabe muito bem o que estará à espera na próxima visita.

E talvez seja precisamente essa mistura de desconto e surpresa que está a ajudar a PrimaPrix a ganhar espaço entre os consumidores portugueses.

A expansão portuguesa já soma 10 lojas, segundo o localizador da própria cadeia. Estão presentes em Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães, Viana do Castelo, Matosinhos e Felgueiras.