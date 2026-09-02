Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos
Todas as semanas há produtos com preços ainda mais baixos. Mostramos as oportunidades
Há lojas onde se entra à procura de uma coisa específica e se sai com meia dúzia de artigos que não estavam, de todo, na lista. A Action parece ter feito desse impulso um modelo de negócio. A cadeia neerlandesa de preços baixos não para de crescer e basta lá entrar uma vez para perceber porquê.
O segredo está, em boa parte, na sensação de novidade. Todas as semanas chegam às lojas cerca de 150 novos produtos, sendo que a cadeia garante ter cerca de seis mil produtos no total. Por isso, há coisas para todos os gostos: roupa, bricolage, decoração, cosmética, brinquedos, jardinagem, pequenos eletrodomésticos, snacks e muito mais.
Mas é nos preços que a cadeia procura distinguir-se. Segundo a própria empresa, cerca de dois terços dos produtos do seu sortido custam menos de dois euros e há permanentemente cerca de 1500 artigos que custam menos de 1 euro. A estratégia passa por comprar grandes quantidades, o que permite reduzir os custos e colocar nas lojas tanto marcas próprias como algumas marcas conhecidas a preços baixos.
É uma fórmula que ajuda a explicar a expansão da cadeia. A Action conta já com mais de 3500 lojas em 13 países europeus, transformando aquilo que começou como um conceito de retalho neerlandês num fenómeno com dimensão continental.
Em Portugal, a expansão também já se faz notar. A rede está presente em várias zonas do país, de norte a sul, com lojas em cidades como Amadora, Braga, Aveiro, Guimarães, Porto de Mós, Santarém, Sintra, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Portimão ou Évora, entre outras, num total de 30.
E há outro pormenor que ajuda a perceber o comportamento de quem visita estas lojas: as promoções não são necessariamente as mesmas de uma semana para a outra. A Action trabalha com uma rotação constante de produtos e tem novas ofertas todas as semanas.
Na aplicação da loja é possível consultar as promoções atuais, antecipar algumas das que chegam na semana seguinte e fazer listas de favoritos.
Veja as promoções desta semana: