Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos

Roupa da Shein a partir de 3 euros e encomendas perdidas da Amazon: esta loja é a 'loucura'

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Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conquistou Portugal

Há lojas onde se entra à procura de uma coisa específica e se sai com meia dúzia de artigos que não estavam, de todo, na lista. A Action parece ter feito desse impulso um modelo de negócio. A cadeia neerlandesa de preços baixos não para de crescer e basta lá entrar uma vez para perceber porquê.

O segredo está, em boa parte, na sensação de novidade. Todas as semanas chegam às lojas cerca de 150 novos produtos, sendo que a cadeia garante ter cerca de seis mil produtos no total. Por isso, há coisas para todos os gostos: roupa, bricolage, decoração, cosmética, brinquedos, jardinagem, pequenos eletrodomésticos, snacks e muito mais.

Mas é nos preços que a cadeia procura distinguir-se. Segundo a própria empresa, cerca de dois terços dos produtos do seu sortido custam menos de dois euros e há permanentemente cerca de 1500 artigos que custam menos de 1 euro. A estratégia passa por comprar grandes quantidades, o que permite reduzir os custos e colocar nas lojas tanto marcas próprias como algumas marcas conhecidas a preços baixos.

É uma fórmula que ajuda a explicar a expansão da cadeia. A Action conta já com mais de 3500 lojas em 13 países europeus, transformando aquilo que começou como um conceito de retalho neerlandês num fenómeno com dimensão continental.

Em Portugal, a expansão também já se faz notar. A rede está presente em várias zonas do país, de norte a sul, com lojas em cidades como Amadora, Braga, Aveiro, Guimarães, Porto de Mós, Santarém, Sintra, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Portimão ou Évora, entre outras, num total de 30.

E há outro pormenor que ajuda a perceber o comportamento de quem visita estas lojas: as promoções não são necessariamente as mesmas de uma semana para a outra. A Action trabalha com uma rotação constante de produtos e tem novas ofertas todas as semanas.

Na aplicação da loja é possível consultar as promoções atuais, antecipar algumas das que chegam na semana seguinte e fazer listas de favoritos.

Veja as promoções desta semana: