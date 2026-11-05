A conta da energia está a mudar a vida dos portugueses: há quem corte na alimentação, nas férias e até na saúde

Quase sete em cada dez portugueses sentiram uma quebra significativa do poder de compra devido ao aumento dos preços da energia. Um estudo revela que muitos estão a mudar hábitos, a reduzir despesas essenciais e até a adiar pagamentos para conseguir chegar ao fim do mês.

A subida dos preços da energia está a obrigar os portugueses a fazer escolhas cada vez mais difíceis. Há quem tenha reduzido as despesas com alimentação e saúde, quem tenha deixado de fazer viagens e escapadinhas de fim de semana e até quem tenha recorrido a dívidas ou adiado o pagamento de contas para conseguir enfrentar os encargos mensais.

Os números são revelados pelo oitavo Inquérito sobre Clima do Banco Europeu de Investimento (BEI), divulgado esta quinta-feira, 5 de novembro, e mostram a dimensão do impacto do aumento dos custos da eletricidade, do gás e dos combustíveis no orçamento das famílias.

De acordo com o estudo, 68% dos portugueses afirmam que a subida dos preços da energia reduziu significativamente o seu poder de compra nos últimos 12 meses. Mais de dois em cada dez (23%) dizem mesmo que o impacto foi muito significativo.

A situação é particularmente expressiva quando comparada com a média europeia: na União Europeia, 60% dos inquiridos afirmaram ter sentido uma quebra significativa do poder de compra devido ao aumento dos custos energéticos.

Há portugueses a cortar nas despesas com alimentação e saúde

Para conseguir fazer face ao aumento do custo de vida, muitos portugueses estão a alterar hábitos e a reduzir despesas do quotidiano.

Segundo o inquérito, 34% dos participantes em Portugal afirmam ter cortado nos gastos diários com alimentação ou saúde. Já 24% reduziram o aquecimento em casa para poupar dinheiro.

Mas há situações em que a redução das despesas já não parece ser suficiente.

Cerca de 13% dos inquiridos admitem ter contraído dívidas, pedido ajuda financeira ou adiado o pagamento de uma fatura de energia devido ao aumento dos preços.

Os dados mostram que a pressão sobre os orçamentos familiares vai muito além da conta da eletricidade ou do combustível. Está também a obrigar a repensar despesas essenciais e decisões que fazem parte da rotina.

Férias, visitas à família e até viagens de carro estão a ficar para trás

Uma das áreas em que as mudanças são mais evidentes é a utilização do automóvel. O estudo revela que 65% dos portugueses alteraram os seus hábitos de utilização do carro devido ao aumento dos preços.

Entre os comportamentos identificados, 23% passaram a utilizar o automóvel apenas para deslocações consideradas essenciais, como ir às compras, a consultas médicas ou tratar de assuntos administrativos.

Há também quem esteja a abdicar de momentos de lazer e convívio: 33% dos inquiridos afirmam ter deixado de fazer escapadinhas de fim de semana, férias ou visitas a familiares e amigos para reduzir despesas.

Outra mudança passa pela forma de conduzir. Cerca de 28% dizem agora circular a uma velocidade mais baixa para poupar combustível.

Além disso, 22% substituíram as deslocações individuais de automóvel por alternativas como boleias organizadas, transportes públicos ou bicicleta.

Os resultados mostram que a subida dos custos energéticos está a influenciar não apenas as despesas das famílias, mas também a forma como organizam o seu tempo livre e se deslocam no dia a dia.

Portugueses acreditam que a transição energética pode ajudar a baixar os preços

Apesar do impacto sentido no orçamento familiar, a maioria dos portugueses considera que a mudança para fontes de energia mais limpas pode ajudar a resolver parte do problema.

De acordo com o estudo do BEI, 85% consideram urgente a transição energética em Portugal, sobretudo para reduzir a dependência da importação de petróleo e gás.

A estabilização ou mesmo a descida dos preços da energia é outro dos benefícios esperados: 84% dos inquiridos acreditam que a transição energética poderá contribuir para esse objetivo.

Já 79% consideram que esta mudança será importante para atenuar as alterações climáticas.

A prioridade dada à independência energética também mudou nos últimos anos. Em 2022, a redução das alterações climáticas era o benefício mais referido pelos portugueses quando questionados sobre a transição energética. Atualmente, a redução da dependência de combustíveis fósseis importados ocupa o primeiro lugar.

Energia solar é a preferida dos portugueses

Questionados sobre as fontes de energia que devem ser prioritárias no futuro, 88% dos portugueses defenderam que deve ser dada preferência à energia hipocarbónica, ou seja, com baixas emissões de carbono.

A energia solar surge em primeiro lugar, escolhida por 64% dos participantes, seguida da energia eólica, com 49%. O estudo revela ainda que 59% dos portugueses preferem que a Europa desenvolva uma indústria própria e competitiva de tecnologias limpas, mesmo que isso implique demorar mais tempo a implementar a transição energética.

Por outro lado, 30% consideram preferível acelerar a implementação destas tecnologias recorrendo a equipamentos importados.

A presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño, considera que Portugal tem condições favoráveis para assumir um papel importante nesta mudança, devido aos seus recursos de energia renovável.

Segundo a responsável, esta é uma oportunidade para reduzir a dependência europeia dos combustíveis fósseis importados, reforçar a segurança energética e diminuir os custos para as empresas e os cidadãos.

O oitavo Inquérito sobre Clima do BEI foi realizado em parceria com a Ipsos bva e abrangeu 23 mil pessoas com 16 ou mais anos nos 27 Estados-membros da União Europeia, entre 3 e 25 de agosto de 2026. Em Portugal, foram inquiridas mil pessoas, sendo os resultados ponderados para representar a população do país.