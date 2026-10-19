Casas mais baratas registam a maior subida de preços

Os imóveis mais baratos registaram a maior subida percentual entre os diferentes patamares de preços anunciados no terceiro trimestre de 2026. O valor que delimita os 25% das casas à venda com preços mais baixos passou de 259.900 para 265.000 euros, mais 2% face aos três meses anteriores.

É uma das conclusões do Observatório Imobiliário do Doutor Finanças, divulgado em outubro. O relatório revela ainda uma subida dos preços de venda na maioria dos distritos, enquanto o mercado de arrendamento apresentou uma evolução muito mais contida.

Metade das casas anunciadas custava até 395 mil euros

Os preços anunciados aumentaram em todos os segmentos do mercado, mas com intensidades diferentes. O valor que delimita os 25% dos imóveis mais baratos subiu 2%, para 265.000 euros, enquanto o preço que divide a oferta em duas metades avançou 1,3%, para 395.000 euros.

Já o valor que marca o início dos 25% de casas mais caras passou de 645.000 para 650.000 euros, um aumento de apenas 0,8%.

Estes dados mostram que a maior subida percentual ocorreu entre os imóveis mais baratos. Contudo, refletem a evolução dos preços anunciados nos diferentes segmentos e não significam que cada casa tenha valorizado na mesma proporção.

Preços das casas subiram 3,4% no terceiro trimestre

Em termos gerais, os preços das casas em Portugal subiram no terceiro trimestre de 2026. Entre julho e setembro, o valor médio anunciado atingiu 3.666 euros por metro quadrado, um aumento de 3,4% face aos três meses anteriores.

Esta subida interrompeu dois trimestres consecutivos de descida, nos quais os valores tinham recuado 0,4% e 3,4%. Contudo, a evolução nacional esconde diferenças significativas entre regiões.

Viseu dispara 12,5%, mas Lisboa mantém o preço mais alto

Viseu liderou a subida trimestral dos preços anunciados, com 12,5%. Seguiram-se Castelo Branco (+9,9%) e Viana do Castelo (+9%). Beja (+8,5%), Vila Real (+8,1%) e Évora (+7,6%) também ficaram acima da média do país.

Lisboa (-1,4%) e Bragança (-0,8%) foram os únicos distritos com descidas. Apesar disso, Lisboa manteve o preço médio mais elevado, de 5.582 euros por metro quadrado. Faro (4.928 euros) e Madeira (4.478 euros) surgiram a seguir.

No extremo oposto, os valores mais baixos encontravam-se na Guarda (820 euros), em Bragança (932 euros) e em Portalegre (1.060 euros) por metro quadrado.

Rendas quase estagnadas escondem aumentos no interior

Ao contrário da venda, o arrendamento apresentou uma ligeira redução de 0,1%, para 15,48 euros por metro quadrado. Mas esta estabilidade não foi comum a todos os territórios.

Bragança (+19,7%) e Vila Real (+18,8%) registaram as maiores subidas, seguidas de Viseu (+9,9%). Em sentido contrário, Beja caiu 14,8%, os Açores 7,7% e a Madeira 6,4%.

Lisboa também recuou 5,4%, mas continuou a ter o valor médio de arrendamento mais elevado, com 19,11 euros por metro quadrado. Faro (15,95 euros) e Madeira (15,03 euros) completaram o grupo dos mercados mais caros, enquanto Vila Real apresentou o valor mais baixo, de 5,94 euros.