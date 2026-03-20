Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Gasolina e gasóleo mais caros novamente a partir de segunda-feira. Estes serão os aumentos

As previsões são da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC)

Agência Lusa
Hoje às 15:13
Taxas do imposto sobre os combustíveis vão voltar a baixar na segunda-feira

Os preços dos combustíveis em Portugal vão continuar a subir na próxima semana com o gasóleo simples a aumentar cerca de 15 cêntimos por litro, e a superar os dois euros, e a gasolina 95 a encarecer nove cêntimos.

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das subidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,947 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 2,077 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar caso os aumentos ultrapassem os 10 cêntimos poderão também baixar os valores previstos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O aumento de preços pela terceira semana consecutiva acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

RELACIONADOS
Taxas do imposto sobre os combustíveis vão voltar a baixar na segunda-feira
Mais Vistos
00:02:24
Secret Story
Perto da verdade. João afirma que «há limites» para o triângulo Eva, Diogo e Ariana
tvi
00:02:00
Secret Story
Serão ciúmes? Diogo interrompe momento de Eva e João para dar aviso: «Isto é o maior red flag...»
tvi
00:08:07
Secret Story
Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece
tvi
00:06:04
Secret Story
Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Militares norte-americanos
Há mais militares norte-americanos a caminho do Médio Oriente. São milhares e seguem em dois navios de combate
cnn
Mariana Fonseca
Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires
cnn
Tasquinha do Fumo
"Descobri uma tasquinha especialista em comida típica portuguesa, à antiga e sem modernices"
versa
Famosos
PJ emite comunicado sobre desaparecimento de Ricardo Claro: "Foi delineado projeto criminoso"
selfie
Cláudio Ramos
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»
Diogo
Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo