Portugal destaca-se no panorama internacional pela excelência da sua gastronomia

A "Carta Gastronómica da Região de Coimbra" e o livro “Da Natureza para a Mesa”, do município de Cascais, foram distinguidos nos 'Gourmand World Cookbook Awards', que decorreram este ano em Portugal, foi hoje anunciado.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra revelou hoje em comunicado que "A Carta Gastronómica da Região de Coimbra" foi distinguida com o Prémio Especial do Júri, pelo seu papel na valorização e promoção da riqueza gastronómica deste território.

O galardão “valida o trabalho de compilação do vasto receituário tradicional dos 19 municípios que integram a região”, refere a CIM de Coimbra, ao considerar que se trata de uma obra abrangente que “reflete a diversidade e a autenticidade dos sabores locais”.

Citado na nota de imprensa, o presidente da CIM de Coimbra, Emílio Torrão, considerou que a “Carta Gastronómica não é apenas um livro de receitas, é um testemunho vivo da herança gastronómica dos municípios e um convite a descobrir os sabores únicos da região de Coimbra”.

O livro “Da Natureza para a Mesa”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais em coautoria de Cláudia Silva Mataloto e Fernanda Botelho, recebeu uma distinção na categoria de "Gastronomia Sustentável", no âmbito da 30.ª edição dos Gourmand Awards.

Segundo uma nota da autarquia, este foi o único livro português a receber esta distinção durante o evento.

Destacando a realização no Estoril do evento que "é uma celebração global dos livros, do sabor e saber", o vereador da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Nunes, frisou, citado no comunicado, que este é "mais do que um encontro”, pois preservam-se as “memórias à mesa, uma terra do mar e do campo, a fusão entre o passado e o futuro, uma cozinha única”.

“Até dia 21 de junho, o Estoril e Cascais tornam-se, assim, no epicentro da gastronomia e da literatura culinária mundial, acolhendo um evento que visa debater os grandes desafios e tendências que moldam o futuro da alimentação”, lê-se no comunicado.

Os Gourmand Awards são conhecidos como o Óscares da literatura gastronómica. Reúnem anualmente autores, editores e amantes da culinária de todo o mundo para celebrar e homenagear os melhores livros e programas de televisão sobre comida e bebida.