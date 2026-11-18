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Um estudo da ConsumerChoice revela os hábitos de consumo dos portugueses para o Natal de 2026, desde os orçamentos destinados à compra de presentes às preferências de compra e tradições familiares.

Segundo os resultados, 50% dos inquiridos começam a planear o Natal em novembro, enquanto 28% deixam os preparativos para a primeira quinzena de dezembro. Quanto à organização das compras, 57% planeiam antecipadamente apenas parte dos presentes, deixando os restantes para decidir no momento, e 32% preparam todas ou quase todas as compras com antecedência.

Novembro é também o mês mais indicado para a primeira compra de Natal, feita ou prevista, por 45% dos entrevistados. Ainda assim, 42% escolhe a primeira quinzena de dezembro e 33% o período entre os dias 16 e 23 de dezembro. Comprar o último presente na véspera de Natal é uma opção apenas para 4% dos participantes.

No que diz respeito aos locais de compra, 46% dos consumidores combina comprar os presentes entre lojas físicas e online. 39% prevê comprar exclusivamente em lojas físicas e 12% só através da internet. Face a 2025, 63% não espera alterar a distribuição das compras entre os dois canais, mas 23% antecipa mudanças. Entre estes últimos, os principais motivos assinalados são os preços mais baixos (56%), as promoções ou vantagens de fidelização (44%) e a maior facilidade em comparar preços (39%).

Quanto aos métodos de pagamento, o cartão de débito lidera as preferências, tanto nas lojas físicas (53%) como nas compras online (37%). O MB Way ocupa a segunda posição nos dois canais, com 19% e 25%, respetivamente. No comércio online, o cartão de crédito reúne ainda 22% das preferências como principal meio de pagamento.

As crianças até aos 12 anos são as mais contempladas quando falamos da intenção de oferecer prendas, com 62% dos inquiridos a prever comprar presentes para esta faixa etária. Seguem-se os jovens dos 13 aos 17 anos (46%) e as pessoas com 65 ou mais anos (40%).

No geral, vestuário e acessórios de moda será a opção de compra dos presentes para 67% dos inquiridos. 49% tem a intenção de comprar mais brinquedos e jogos e 39% está mais inclinado para a compra de livros e produtos de beleza e cosmética (os dois com a mesma percentagem). As escolhas variam ainda consoante a idade de quem recebe. Para as crianças até aos 12 anos, os brinquedos e jogos destacam-se, com 81% das preferências. Já para os jovens entre os 13 e os 17 anos, o vestuário e os acessórios (40%) e a tecnologia e eletrónica (35%) são as categorias mais referidas. No caso das pessoas com 65 ou mais anos, o vestuário e os acessórios voltam a liderar, reunindo 60% das escolhas.

Quanto vão gastar os portugueses nos presentes de Natal?

A maior parte dos inquiridos (50%) planeia gastar até 50€ por presente. Relativamente a 2025, 56% afirma que o orçamento se mantém semelhante ao do ano passado. Em contrapartida, 14% prepara-se para gastar menos na compra das prendas deste Natal e 23% tenciona gastar mais. Entre os que esperam gastar mais, 69% justifica essa decisão com o aumento dos preços dos produtos. Por outro lado, entre os que planeiam reduzir a despesa, 42% aponta a diminuição do rendimento disponível e 31% refere outras despesas ou encargos mais elevados.

A idade do destinatário não influencia a decisão de continuar a oferecer presentes para 53% dos entrevistados e 31% considera que essa decisão depende da relação com a pessoa. Dar prendas é considerado muito importante por 45%, face a 31% que atribui essa importância a recebê-los. Contudo, 15% admite sentir bastante pressão para oferecer presentes, mesmo quando preferia não o fazer.

A Consoada é a ocasião mais importante para 54% e 34% atribui igual importância aos dias 24 e 25 de dezembro. Entre quem valoriza uma destas ocasiões, a tradição familiar é o principal motivo (56%). A maioria antecipa também manter os locais de celebração do ano anterior: 72% no caso da Consoada e 71% no dia de Natal.

Na preparação das refeições, 81% conta com comida confecionada pelo próprio agregado familiar e 33% por outros familiares ou amigos. Comprar ou encomendar comida pronta para consumir em casa é uma opção para 8% e 2% faz uma refeição num restaurante ou hotel. Por fim, 3% ainda não decidiu.

Ainda de acordo com o estudo, manter as tradições de Natal (70%), preferir o sabor da comida caseira (65%) e poupar dinheiro (31%) são os principais motivos para cozinhar em casa. Preparar a refeição em conjunto com familiares ou amigos é referido por 15% e gostar de cozinhar por 13%.

Estar com a família é o principal fator para um Natal positivo (81%), seguido de estar com amigos (27%) e manter as tradições natalícias (23%). A alegria (68%), a saudade (69%) e a tranquilidade (60%) são as emoções mais sentidas com intensidade. Contudo, 15% receia sentir-se só nesta época e 9% conhece alguém que vai passar o Natal sozinho.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.