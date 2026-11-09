Solteira e com 39 anos, famosa portuguesa toma decisão importante sobre a maternidade e deixa mensagem emocionante ao futuro bebé

A antiga apresentadora está a fazer um tratamento de preservação da fertilidade e partilhou um vídeo especial nas redes sociais. «Quero que saibas que foste muito desejado», escreveu.

A maternidade pode não acontecer no momento inicialmente idealizado, mas isso não significa que o sonho tenha de ficar para trás. Aos 39 anos, Olívia Ortiz decidiu dar um passo importante para preservar a possibilidade de vir a ser mãe e partilhou nas redes sociais um testemunho que está a emocionar os seguidores.

A famosa portuguesa revelou estar a realizar um terceiro ciclo de preservação da fertilidade. A antiga apresentadora está a ser acompanhada pela AVA Clinic, em Lisboa, e decidiu registar esta etapa através de um vídeo que poderá, um dia, mostrar ao filho que tanto deseja.

«Vamos lá a isto, porque uma vez na internet, para sempre na internet, e eu sei que podes encontrar este vídeo, meu bebé. Quero que saibas que foste muito desejado», começa por dizer, numa mensagem particularmente emotiva.

No registo, Olívia explica que está a conciliar os tratamentos com os compromissos profissionais, tendo feito uma pausa durante uma sessão fotográfica para cumprir o horário da medicação.

«A mamã tem agora 39 anos e esperou até agora para ser mãe na altura certa», partilha, revelando que está a passar pelo terceiro ciclo deste processo.

A antiga apresentadora não esconde que esta fase tem exigido mais de si. «Eu acho que é desta, estas são as mais difíceis, mas fazem parte», confessa, enquanto mostra também algumas das alterações físicas que tem sentido durante o tratamento, nomeadamente o aumento do volume abdominal.

Uma decisão sobre o futuro e uma mensagem que emocionou os seguidores

Na legenda da publicação, Olívia Ortiz deixa uma reflexão sobre os diferentes percursos da maternidade e a importância de respeitar o tempo de cada mulher.

«Não há um calendário universal para a maternidade. Há histórias, escolhas e caminhos diferentes», começa por escrever.

«Aos 39 anos, estou a preservar a possibilidade de um dia ser mãe. E se um dia, meu bebé, encontrares este vídeo na internet, quero que saibas que sempre houve muito amor à tua espera», acrescenta.

A comunicadora reconhece que a maternidade nem sempre acontece quando se imaginou e sublinha a importância de conhecer as opções disponíveis para quem deseja adiar este projeto de vida.

«Por vezes, a vida leva-nos por caminhos diferentes e é importante saber que existem opções», explica, terminando com uma frase que resume o significado deste momento: «Fica, então, registado um bocadinho desta história que começou muito antes de chegares.»

O que é a preservação da fertilidade que Olívia Ortiz está a fazer?

O processo partilhado pela antiga apresentadora está relacionado com a preservação da fertilidade feminina, que pode passar pela criopreservação de ovócitos, vulgarmente conhecida como congelação de óvulos.

De acordo com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), esta técnica permite conservar células reprodutivas femininas para uma eventual utilização futura.

O procedimento envolve habitualmente uma fase de estimulação ovárica, através de medicação hormonal, para promover o desenvolvimento de vários ovócitos. Segue-se a recolha dos mesmos e, caso apresentem a maturidade adequada, a sua criopreservação.

A preservação da fertilidade pode ser uma opção para mulheres que não têm um projeto reprodutivo imediato e pretendem conservar a possibilidade de utilizar os seus próprios ovócitos numa fase posterior da vida.

No entanto, existe um aspeto importante: congelar óvulos não garante uma futura gravidez. A idade da mulher no momento da recolha e o número de ovócitos que conseguem ser criopreservados são alguns dos fatores que influenciam as possibilidades de sucesso.

Amigos e seguidores deixam mensagens de apoio

A partilha de Olívia Ortiz não passou despercebida e rapidamente ficou preenchida com mensagens de carinho e incentivo.

«Vai correr tudo bem», «Vai, miúda!» e «A torcer para que o universo te dê essa oportunidade» são algumas das palavras deixadas pelos seguidores.

Também houve quem partilhasse experiências pessoais relacionadas com tratamentos de fertilidade, recordando que este pode ser um percurso exigente, tanto física como emocionalmente.

A própria AVA Clinic, responsável pelo acompanhamento de Olívia nesta etapa, fez questão de deixar uma mensagem pública à comunicadora.

«Obrigada por escolheres a nossa clínica e confiares na nossa equipa para te acompanhar neste processo tão importante», escreveu a clínica, acrescentando que é um gosto fazer parte desta jornada e ajudá-la a planear o futuro reprodutivo com informação, confiança e tranquilidade.

Por enquanto, Olívia Ortiz continua a dar passos para preservar uma possibilidade que deseja concretizar um dia. E deixa já uma mensagem para esse futuro: há muito amor à espera de um bebé que ainda não chegou.