Controlar a pressão arterial em casa nunca foi tão simples. Este aparelho vende-se aos milhares e está a 20 euros

Este é o aparelho de saúde que milhares de pessoas usam para acompanhar a pressão arterial em casa.
IOL
Hoje às 12:19

medidor da pressão arterial
medidor da pressão arterial
Foto: Freepik
Piaçabas tradicionais já eram. Este modelo é bonito e muito mais higiénico

Ter um aparelho de confiança em casa para medir a pressão arterial pode trazer tranquilidade no dia a dia. Mais do que um acessório médico, tornou-se uma forma simples de cuidar da saúde sem depender sempre de consultas. O OMRON X2 Basic é um monitor digital de braço, clinicamente validado, que se destaca pela facilidade de utilização e pela precisão das leituras.

A popularidade não surge por acaso. Com uma média de 4,6 estrelas em mais de 40 mil avaliações, este modelo é visto por muitos como uma solução prática e acessível. Um utilizador comenta: “Simples de usar, fácil de ler e muito prático. Pelo preço que tem, é uma boa compra para ter em casa para si e ou para a família.” Outro acrescenta: “É um produto muito simples e funcional, mas é mais do que suficiente. Prático nas informações que dá e bastante útil quando necessário.”

O design compacto e intuitivo ajuda a que o aparelho seja usado regularmente sem complicações. Coloca-se no braço, carrega-se no botão e, em poucos segundos, os resultados ficam visíveis no ecrã. Para muitos, a sensação de poder acompanhar os valores em casa, de forma autónoma, faz toda a diferença. Como refere um cliente: “É uma boa marca e é notório, funciona perfeitamente e as leituras servem de referência indicativa e levam-me ao médico. Muito recomendável.”

Por pouco mais de 20 euros, este monitor tem vindo a conquistar espaço em casas por toda a Europa. Quem já o usa confirma que compensa: “Depois de usar o OMRON X2 Basic durante alguns anos, posso confirmar que é fiável e preciso, ideal para levar um controlo da pressão arterial em casa sem complicações.” Um pequeno investimento que garante não só comodidade, mas também a tranquilidade de sentir a saúde mais controlada.

medidor pressão arterial

