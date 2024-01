Como usar o PPR para reduzir a prestação da casa

Se tem dinheiro aplicado num Plano de Poupança Reforma (PPR), saiba que este produto pode ajudá-lo a reduzir os encargos com o crédito habitação, numa altura em que a subida das taxas de juro continua a ditar aumentos nas prestações do empréstimo.

Isto porque, até ao final de 2024, quem tem dinheiro investido num PPR pode usar os capitais aplicados para pagar prestações do crédito habitação, amortizar o crédito e até pagar outro tipo de despesas.

Veja, de seguida, como pode usar o seu PPR para reduzir a prestação da casa.

Pode pagar as prestações da casa sem ter de esperar cinco anos

Desde 2013 que qualquer pessoa pode recorrer ao reembolso antecipado de um PPR para pagar as prestações da casa, se esta for uma habitação própria e permanente. No entanto, para não ser penalizado pelo resgate antecipado, só podia utilizar o seu PPR se o dinheiro tivesse sido investido há mais de cinco anos.

Contudo, foi aprovada uma medida transitória que deixa cair esta regra dos cinco anos, e permite que, até ao final de 2024, seja resgatado de forma parcial ou total um PPR para pagar contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinados à habitação própria e permanente, sem qualquer tipo de penalização. O mesmo se aplica às prestações de crédito à construção, beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente e entregas a cooperativas de habitação em soluções de habitação própria e permanente.

Assim, se neste momento quiser usar o dinheiro que tem investido num PPR para pagar as suas prestações da casa, saiba que não existem valores limite para o fazer, nem vai sofrer qualquer penalização.

Pode usar mais de 12.000 euros do seu PPR para amortizar o seu crédito habitação

Em 2024, os titulares de um PPR podem resgatar dinheiro aplicado neste produto para amortizar o crédito habitação, com um limite de 24 vezes o valor do IAS. Na prática, isto permite resgatar 12.222,24 euros para amortizar o empréstimo, reduzindo, assim, o valor das futuras prestações. É de realçar que o valor do IAS subiu de 480.43 euros (2023) para 509,26 euros (2024).

Para ilustrar o impacto desta medida, consideremos o exemplo de uma pessoa que tenha um crédito habitação com um capital em dívida de 130.000 euros, com uma taxa de juro de 4,5% e 300 prestações por liquidar. Esta pessoa paga, atualmente, uma prestação mensal de 722,58 euros.

Caso decida usar o valor máximo permitido de resgate de um PPR em 2024, os 12.222,24 euros, a sua prestação mensal desce para 654,65 euros. Ou seja, fica a poupar mensalmente 67,93 euros.

Fazer resgates até ao limite mensal do IAS para pagar outras despesas

Além das medidas relativas ao crédito da casa, em 2024 continua a ser possível fazer resgates até ao limite mensal do valor do IAS para pagar outras despesas, sem ter qualquer tipo de penalização.

Isto significa que pode resgatar 509,26 euros por mês do seu PPR e utilizar esse valor para pagar qualquer tipo de despesa que pretenda ou simplesmente para ter mais dinheiro disponível. No fundo, não tem de justificar a aplicação desse valor e não é penalizado por resgatar o seu PPR, desde que não ultrapasse o valor de 1 IAS por mês até ao final deste ano.