Como vai estar o tempo no fim de semana? Saiba as previsões do IPMA

Depois de uma sexta-feira marcada por chuva e vento em grande parte do país, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma melhoria gradual das condições meteorológicas ao longo do fim de semana. Embora ainda se espere alguma instabilidade, especialmente no sábado, o domingo promete trazer um céu mais limpo e temperaturas mais agradáveis para a maioria das regiões do continente.

No sábado, Portugal continental continuará a sentir os efeitos da instabilidade atmosférica, embora com uma intensidade menor em comparação com a sexta-feira. Na região Norte, espera-se uma diminuição gradual da nebulosidade e da precipitação a partir da tarde, com as temperaturas a oscilar entre os 24°C e 26°C no litoral e entre 22°C e 24°C no interior. O vento será fraco a moderado, rodando para o quadrante leste ao longo do dia.

A região Centro ainda poderá registar períodos de chuva ou aguaceiros, especialmente durante a manhã, mas com tendência para diminuir em frequência e intensidade. As temperaturas máximas deverão variar entre os 23°C e 25°C no litoral e entre 21°C e 23°C nas zonas interiores. O vento manter-se-á fraco a moderado, predominantemente do quadrante sul.

No Sul do país, particularmente no Algarve, ainda poderão ocorrer alguns aguaceiros fracos, mas o céu apresentará períodos de abertas mais frequentes. As temperaturas máximas oscilarão entre os 24°C e 26°C no Alentejo e entre 23°C e 25°C no Algarve. O vento será fraco a moderado, soprando de sudeste.

Nas ilhas, a Madeira verá uma diminuição significativa da probabilidade de chuva, com temperaturas máximas a rondar os 25°C. Nos Açores, persistirão alguns aguaceiros fracos e dispersos, com as temperaturas máximas a variar entre os 23°C e 24°C.

O domingo trará uma melhoria mais acentuada das condições meteorológicas em todo o território português. Na região Norte, o céu estará geralmente pouco nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos apenas no interior durante a tarde. As temperaturas subirão ligeiramente, podendo atingir os 26°C no litoral e 24°C no interior. O vento será fraco a moderado, inicialmente de leste, rodando para sul ao longo do dia.

No Centro do país, o cenário será semelhante, com céu parcialmente nublado e possibilidade de aguaceiros fracos no interior. As temperaturas máximas oscilarão entre os 24°C e 26°C no litoral e entre 22°C e 24°C nas regiões interiores. O vento manter-se-á fraco a moderado, predominantemente de leste.

A região Sul desfrutará de céu pouco nublado, com apenas uma possibilidade remota de aguaceiros fracos no Algarve durante as primeiras horas da manhã. As temperaturas subirão consideravelmente, podendo variar entre 25°C e 29°C no Alentejo e entre 22°C e 24°C no Algarve. O vento será fraco a moderado de leste, podendo intensificar-se temporariamente na costa sul algarvia durante a manhã.

Na Madeira, o domingo será caracterizado por céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas, com máximas entre 24°C e 25°C. O arquipélago dos Açores poderá ainda registar períodos de céu muito nublado com possibilidade de aguaceiros fracos, e temperaturas máximas a rondar os 24°C.

Quais os avisos em vigor?

É importante sublinhar que, apesar da melhoria geral do tempo, o IPMA mantém um aviso amarelo para as regiões Centro e Sul de Portugal continental na sexta-feira, devido à possibilidade de precipitação forte e trovoadas. Este aviso estende-se à Madeira, mas deverá ser levantado no sábado. Os Açores permanecerão em situação normal (aviso verde) durante todo o fim de semana.

Para os praticantes de desportos náuticos, embora as condições meteorológicas melhorem, recomenda-se cautela, pois espera-se ainda alguma agitação marítima. As ondas poderão atingir 2 a 3,5 metros na costa ocidental e 1,5 a 2,5 metros na costa sul, com a temperatura da água do mar a variar entre os 17°C e 19°C.