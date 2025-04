Calor chega em força a Portugal: há distritos que vão chegar aos 28 graus

Portugal continental regista nesta terça-feira uma subida significativa da temperatura, com destaque para os valores máximos que atingem os 28 °C em Braga e Aveiro, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas elevadas associam-se a céu geralmente muito nublado por nuvens altas e vento de leste, por vezes mais intenso nas regiões do interior e no Algarve.

Lisboa regista uma máxima de 25 °C, enquanto no Porto os termómetros sobem até aos 26 °C. Também em cidades como Santarém, Leiria, Setúbal e Castelo Branco, as temperaturas atingem os 27 °C.

A Sul, as temperaturas continuam elevadas, mas mais amenas: Évora e Beja registam máximas de 25 °C, enquanto em Faro a temperatura sobe até aos 24 °C. No Funchal, a máxima prevista é de 21 °C, e nos Açores, Ponta Delgada deverá alcançar os 17 °C.

O IPMA prevê ainda que o vento sopre fraco a moderado do quadrante leste, podendo intensificar-se nas terras altas e na costa sul do Algarve, onde poderá atingir os 40 km/h. A subida das temperaturas é mais expressiva no litoral Norte e Centro.

Tempo para os próximos dias

Nesta quarta-feira, as temperaturas mantêm-se elevadas, com Braga a atingir os 30 °C, Coimbra os 29 °C e Santarém os 28 °C. Lisboa deverá manter os 27 °C, enquanto o Porto sobe até aos 27 °C. O céu apresenta-se em geral pouco nublado, com mais nebulosidade nas regiões Centro e Sul. O vento mantém-se do quadrante leste, por vezes moderado a forte nas terras altas e no Algarve.

Já na quinta-feira prevê-se uma ligeira alteração no estado do tempo, mas com temperaturas elevadas. O céu ficará progressivamente mais nublado, com aguaceiros previstos a partir da manhã na região Sul, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir da tarde. Estes aguaceiros poderão ser ocasionalmente acompanhados de granizo e trovoadas. Braga deverá registar 28 °C, Lisboa 25 °C, Porto 28 °C, e Faro 24 °C.