Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

O fenómeno das lojas de oportunidades continua a conquistar os portugueses e, desta vez, a equipa do IOL decidiu ir ver de perto uma das superfícies mais comentadas do momento. Fomos visitar a Primaprix de Viana do Castelo, uma loja que abriu há apenas dois meses mas que já está a dar muito que falar. Os espaços da Primaprix têm ganho fama por trazerem marcas conhecidas a preços muito mais baixos, por isso tornaram-se uma paragem obrigatória para quem adora caçar boas oportunidades.

Na nossa visita, acabámos por trazer uma lista de compras repleta de coisas muito variadas. Aproveitámos para trazer alguns cremes de marca que já queríamos testar há bastante tempo e que ali estavam consideravelmente mais baratos. Também encontrámos marcas da nossa total confiança a um ótimo preço, como foi o caso do gel de banho da Dove. Pelo caminho, ainda descobrimos objetos que estávamos sempre à procura — como a famosa varinha para fazer a espuma do leite — e alguns snacks asiáticos diferentes para experimentar. No final, os cremes de marca acabaram por ser o que nos ficou mais caro, mas valeram totalmente a pena.

Para mostrar tudo de forma simples, fizemos uma lista organizada do mais barato para o mais caro. No total, a nossa conta ficou em 65,70 euros.

Dê uma espreitadela na nossa lista abaixo para ver os preços de cada artigo. E não se esqueça de percorrer a nossa galeria de fotos para ver tudo o que está nas prateleiras da Primaprix neste momento e aproveitar alguns descontos ótimos antes que esgotem.

Lista de compras:

Pastilhas Trident:1,00 €

King Sacks Saco de Lixo: 1,10 €

Alpro Soja Tarte de Maçã: 1,25 €

At Home Ambientador: 1,30 €

Fritso Quadraditos (Snack Asiático de Sésamo): 1,40 €

Iogurte Grego grande marca Reina: 1,65 €

The Gutsy Captain (Kombucha): 1,75 €

Prisca Pimentos Assados: 1,95 €

Emulsionador / Batedor para Espuma de Leite (Excellent Houseware) x 2 unidades: 3,90 € (as duas embalagens)

Sacos do Lixo Handy Bag: 2,40 €

Royal Family Mochi (Snacks Asiáticos): 2,60 €

Chá Verde Twinings com Gengibre: 2,75 €

Sensodyne Pasta de Dentes: 2,95 €

Pizza Naturacci Calzone: 2,95 €

Dove Gel de Banho (720ml): 3,75 €

Skandia Truta Arco (Salmão Fumado): 3,95 €

Elixir Sensodyne Menta: 3,95 €

Neutrogena Hydro Boost Creme: 9,95 €

Nuxe Creme Solar Rosto: 14,95 €