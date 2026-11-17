Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez inspiram este Natal. Encontrámos na Primark um pijama vermelho de duas peças por apenas 15€

O Natal está cada vez mais próximo e, se há tradição que não pode faltar em algumas famílias, é vestir pijamas a condizer. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já nos deram inspiração para esta ocasião e encontrámos na Primark um conjunto vermelho de duas peças por apenas 15 euros.

Há quem comece a pensar no que vai vestir na noite de Natal com semanas de antecedência. Vestidos elegantes, conjuntos com brilho ou peças especiais para a ocasião estão entre as escolhas mais populares. Mas também há quem prefira trocar os looks de festa pelo conforto de um bom pijama natalício.

E, convenhamos, há qualquer coisa de especial em reunir a família toda com conjuntos a condizer, sobretudo quando chega o momento de abrir os presentes e tirar aquela fotografia junto à árvore de Natal.

Se precisávamos de inspiração, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já nos deram algumas ideias. O casal tem partilhado, ao longo dos últimos anos, momentos natalícios em família, nos quais os pijamas coordenados assumem um lugar de destaque.

Em dezembro de 2024, por exemplo, o futebolista português publicou uma fotografia com Georgina e os filhos, todos vestidos com pijamas aos quadrados, acompanhada pela mensagem «The most important part of Christmas». Mais recentemente, no Natal de 2025, a família voltou a surgir em conjunto com roupa natalícia a condizer. E foi este espírito familiar que nos levou até à Primark.

Um conjunto vermelho por apenas 15 euros

Entre as propostas da marca para esta época festiva, encontrámos um pijama vermelho de duas peças que é perfeito para quem procura um visual confortável, simples e com um toque de elegância.

O conjunto é composto por uma camisa clássica de manga comprida, com colarinho e detalhes de debrum contrastante, e umas calças compridas de corte direito, com cintura confortável.

Ambas as peças são confecionadas numa mistura de poliéster, viscose e elastano, que proporciona elasticidade e suavidade ao conjunto.

O melhor de tudo? Custa apenas 15 euros. É uma alternativa acessível para quem quer entrar no espírito natalício sem gastar demasiado e, sobretudo, para quem gosta de apostar em conjuntos coordenados para os momentos especiais em família.