Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas

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A Primark continua a reforçar a sua presença em Portugal. Depois da abertura da nova loja no Forum Castelo Branco no início do mês, a marca inaugura hoje um espaço no Alegro Setúbal. Mas há mais aberturas agendadas, incluindo a primeira loja de rua em território nacional, no centro do Porto.

A expansão faz parte de um plano de investimento superior a 45 milhões de euros em Portugal, anunciado pela Primark em maio deste ano. O projeto prevê a abertura de quatro novas lojas e a ampliação da unidade existente no Forum Coimbra.

Até ao verão de 2027, a cadeia de moda pretende passar das atuais 13 lojas para 18 espaços comerciais em Portugal, criando mais de 300 postos de trabalho.

Nova Primark no Alegro Setúbal

Setúbal está entre as cidades que recebe uma nova loja da marca irlandesa. A Primark no Alegro Setúbal está localizada na Avenida Antero de Quental.

Gaia e Porto também estão na agenda

Além de Setúbal e Castelo Branco, a Primark prepara uma nova loja no GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia. A abertura está prevista até ao verão de 2027.

Mas é no Porto que está uma das principais novidades deste plano de expansão.

A marca vai abrir a sua primeira loja de rua em Portugal no histórico edifício Palladium, na Rua de Santa Catarina, uma das principais artérias comerciais da cidade.

O edifício, originalmente inaugurado em 1914 com o nome “Grandes Armazéns Nascimento”, é conhecido pela sua fachada e pelo relógio animado com figuras ligadas à história do Porto.

A futura Primark ocupará cinco pisos e está a ser concebida de forma a respeitar as características e a importância histórica do edifício.

Primark quer chegar às 18 lojas em Portugal

O plano representa uma nova fase de crescimento para a Primark no mercado português.

A empresa abriu a sua primeira loja em Portugal em maio de 2009, no então Dolce Vita Tejo, atual UBBO, na Amadora. Desde então, a marca tem vindo a aumentar a sua presença no país e a conquistar uma base significativa de clientes.

Além das quatro novas lojas, o investimento anunciado inclui ainda a expansão da loja do Forum Coimbra, uma das unidades mais movimentadas da Primark em Portugal.

Com estas operações, a empresa pretende aumentar o espaço disponível para as suas diferentes categorias, incluindo moda, beleza, artigos para a casa e produtos essenciais.

Mais de 300 empregos

A expansão terá também impacto no emprego.

De acordo com a Primark, o investimento vai permitir criar mais de 300 novos postos de trabalho em Portugal. As oportunidades deverão abranger tanto funções de assistente de loja como posições de gestão, em regime de tempo inteiro e parcial.

A empresa destaca ainda os programas internos de formação e desenvolvimento, que permitem aos trabalhadores construir uma carreira dentro da organização.

O plano português integra, por sua vez, uma estratégia de investimento mais ampla na Península Ibérica, num total de 85 milhões de euros.

Em Espanha, a Primark prevê investir 40 milhões de euros na remodelação de 11 lojas existentes e na abertura de uma nova unidade em Talavera de la Reina.