Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Numa altura em que o conforto do lar se tornou mais valorizado do que nunca, pequenos detalhes fazem toda a diferença na forma como vivemos os nossos espaços. Os sprays perfumados para tecidos da Primark são um exemplo perfeito: económicos, práticos e com fragrâncias incríveis! Temos um no carro e vários espalhados pela casa.

Já somos fãs das três fragrâncias – Cotton Poplin, Sundried Linen e Black Vanilla. Para perceber melhor, a tradução é algodão popelina, linho seco ao sol e baunilha negra, e é fácil compreender por que estes sprays conseguem dar nova vida a todos os tecidos: cortinados, almofadas, colchas, carpetes, estofos de carros, camas de animais e qualquer outro tecido que se consiga imaginar.

Cada spray tem 150 ml e custa apenas 4,50 euros, oferecendo uma solução económica para renovar o ambiente de casa sem esforço.

Uma das maiores vantagens destes sprays é a versatilidade. Recebeu visitas de surpresa? Uma borrifadela rápida dá à sala uma frescura instantânea. Almofadas ou mantas guardadas há demasiado tempo? Um pouco de Sundried Linen e ficam como novas. Almofadas de cama ao final do dia? Black Vanilla cria um ambiente relaxante. E a roupa de inverno que estava no armário com cheiro a mofo? Basta usar os sprays e deixá-la arejar. Fica como nova sem ser necessário lavar tudo.