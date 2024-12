A coleção da Primark que faz lembrar Bordallo Pinheiro deixou-nos rendidos

Roupa de cama da Primark aquece até as noites mais frias de inverno

Se é fã do icónico estilo dos pratos da Bordallo Pinheiro, mas procura preços mais acessíveis, vai adorar as novas peças de cerâmica disponíveis na Primark. Estes pratos de pão aliam o design que nos remete para o universo Bordallo Pinheiro, com cada peça disponível por apenas 6 euros.

Um dos destaques da coleção é o prato em forma de alcachofra, feito de cerâmica texturada. É lindo (pode ver na galeria acima)! Para quem prefere um estilo mais clássico e ligado às tradições portuguesas, o prato em forma de folha de couve, produzido em faiança, é uma opção e custa também 6 euros.

Já para quem se perde por peças coloridas e vibrantes, o prato de pão com design de tomate, em vermelho vivo e com detalhes, é uma escolha muito divertida e barata. Encontrámos também na Primark um prato em forma de rosa, em tons neutros, que é irresistível.

Na verdade, queremos toda a coleção da Primark e, sem pudor, vamos misturar todos estes padrões. Percorra a galeria acima.