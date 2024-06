Primark tem novidade que vai transformar a nossa casa num palácio real

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

A Primark acaba de lançar uma coleção de mesa que promete transformar qualquer refeição num evento digno da realeza. Inspirada no mundo dos reis e rainhas, a nova linha de utensílios de mesa Bridgerton chega até nós com elegância e a preços acessíveis.

Com a série "Bridgerton" no imaginário, a Primark capturou a essência da opulência e do glamour de época com esta coleção. Esta linha inclui um conjunto de chá completo, com bule, chávenas, leiteira, açucareiro e pires combinando, todos adornados com brilhos dourados, tons pastel e emblemas reais (ver galeria acima).

Os detalhes são deliciosos: as bordas recortadas e os motivos reais que adornam cada peça são um toque clássico à coleção.

Para completar a experiência, a Primark sugere o envio de convites Bridgerton aos seus amigos mais queridos. Estes convites, decorados com o mesmo estilo, assegurarão que o seu evento seja o assunto da cidade.

Além da linha de mesa, a Primark introduziu também uma seleção de roupa de dormir inspirada em Bridgerton. Os designs fluidos e florais dos robes e das camisas de dormir midi deixam-nos com a sensação de vivermos num palácio. Estas peças podem ser usadas separadamente ou em conjunto, garantindo que vive com estilo, mesmo ao acordar.

Percorra a galeria acima para conhecer melhor a coleção.