Estamos fãs desta coleção mediterrânica à venda na Primark. Já tinham visto?

Com a chegada de uma nova estação (venhao sol!), renovar a casa pode ser mais do que uma simples mudança estética – pode ser uma forma de viajar sem sair do lugar. É precisamente essa a proposta da nova coleção Encanto Amalfitana, da Primark: uma homenagem à beleza e ao charme da costa mediterrânica, agora ao alcance de todos.

Inspirada nas cores, texturas e ambientes da região de Amalfi, em Itália, esta coleção convida a uma decoração onde a tranquilidade e o estilo se encontram. Dos tons suaves que evocam o mar e o céu italianos aos detalhes em cerâmica, palhinha e madeira clara, cada peça foi pensada para transformar qualquer espaço num refúgio luminoso e acolhedor.

Entre os destaques da coleção estão os têxteis com padrões geométricos inspirados na azulejaria mediterrânica, as mantas leves ideais para os fins de tarde frescos e uma seleção de ornamentos que remetem ao espírito artesanal da região. Os elementos de fragrância para casa e as plantas artificiais, cuidadosamente escolhidas, complementam o ambiente com um toque de frescura e sofisticação.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos produtos.