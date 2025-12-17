Facebook Instagram
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark

Quem disse que é preciso gastar uma fortuna para transformar o quarto num verdadeiro refúgio de hotel cinco estrelas?
IOL
Hoje às 17:03
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)

Com pouco mais de 100 euros e uma ida à Primark, conseguimos uma remodelação que deixou o nosso quarto irreconhecível e muito mais confortável.

A estrela da transformação foi, sem dúvida, o conjunto de capa de edredão de casal em imitação de pelo (veja na galeria acima), que custou apenas 32 euros. O toque é muito macio e até as fronhas têm esta textura suave.

Fomos ainda buscar a cor tendência deste ano na moda e na decoração: apostámos num tapete retangular em imitação de pelo por 35 euros. É daquelas peças que parecem pequenas, mas fazem toda a diferença: pisar descalço num tapete tão macio é um conforto de hotel que podemos ter em casa por pouco dinheiro.

Na cómoda, organizámos tudo com estilo graças a um suporte de bijutaria em vidro com espelho e detalhes metalizados, que custou apenas 12 euros. A iluminação também ficou mais bonita e dentro da linha metalizada, com um candeeiro moderno com função de toque, por 16 euros.

Por fim, para dar aquele toque final de requinte, adicionámos uma almofada decorativa quadrada com textura de bolha por 14 euros, a puxar o tom do tapete.

No total, investimos exatamente 109 euros, mas o resultado parece bem mais sofisticado.

