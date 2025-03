Voltámos à Primark e acreditem: as coleções da casa estão melhores do que nunca

Nunca regressámos tantas vezes à Primark como agora e isso deve-se aos produtos para casa que, confessamos, são o nosso ponto fraco. E, caso não se tenha apercebido, as coleções de mesa, têxteis, banho estão a ficar cada vez mais incríveis. Desta vez, entrámos na loja com curiosidade e saímos completamente rendidos: as novas peças de decoração e mesa estão mesmo, mesmo giras, e dividem-se por estilo e cores. Há mesmo para todos os gostos.

Os pratos de jantar com ilustrações de lírios (8 euros) e as tigelas a condizer (8 euros) são encantadoras, ideais para uma mesa a chamar a Primavera. Já os pratos de pão recortados (6 euros) e os pratos refeição com borda em pétalas (6 euros) seguem uma linha mais clássica, levando-nos para a casa dos nossos avós.

Os copos também não ficam atrás. Que giros! Os copos de vinho com padrão em relevo (4 euros) trazem um toque vintage irresistível, disponíveis em várias cores que combinam perfeitamente com qualquer decoração de mesa. E para os apreciadores de bebidas frias com estilo, os copos abobadados estriados com palhinha (5 euros) são simplesmente amorosos.